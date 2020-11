Milhares de restaurantes estão a aderir às entregas ao domicílio

Erika Nunes Hoje às 09:33 Facebook

Num ano em que a maioria dos negócios regista perdas históricas, os serviços de entregas ao domicílio estão a crescer.

O número de restaurantes aderentes às plataformas de entregas já triplicou, nalguns casos, e os pedidos dos clientes durante o primeiro confinamento chegaram a duplicar. Neste segundo estado de emergência, há autarquias a organizar entregas para ajudar os restaurantes a manter a faturação apesar do recolher obrigatório. Porém, as regras em vigor não obrigam comércio, restauração e serviços a fechar e as associações empresariais aguardam esclarecimentos urgentes do Governo.

ofertas aliciam parceiros