Milhões de encomendas fora da UE passam a pagar IVA

China, Reino Unido e EUA são as principais origens das compras extra União Europeia. Concorrência será mais justa para as lojas online europeias face às asiáticas.

A Alfândega vai passar a exigir documento fiscal a todas as encomendas que cheguem a Portugal, com origem fora da União Europeia (UE), a partir do próximo dia 1 de julho.

Deixa de existir isenção de IVA para compras extracomunitárias até 22 euros, como nos últimos anos, e pode haver lugar ao pagamento de taxas de importação, caso o valor da compra ultrapasse os 150 euros. Segundo o Ministério das Finanças, no ano passado, Portugal recebeu cerca de 16 milhões de encomendas de fora da UE, das quais só cerca de meio milhão não estavam isentas de pagamento de impostos. A nova lei europeia visa acabar com a concorrência desleal e arrecadar impostos sobre um comércio online florescente.