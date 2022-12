Ministra anuncia 6700 milhões para reforçar agricultura

JN/Agências Hoje às 18:33 Facebook

Atrair jovens é a prioridade do Governo, que promete apoios até 75%, se investirem mais de 80 mil euros.

A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, anunciou, na sexta-feira, um "novo ciclo de investimento", no valor de 6700 milhões de euros, para reforçar o papel da agricultura, durante o encontro da diáspora, em Fátima. O novo plano estratégico da Política Agrícola Comum (PAC) terá um período de vigência de 2023 a 2027.

Dois dos objetivos deste ciclo de investimento consistem em "garantir viabilidade da produção agrícola e mais equidade na distribuição de apoios", explicou Maria do Céu Antunes. E revelou que a meta é atrair 500 novos agricultores por ano, através de um "envelope financeiro de 730 milhões", dos quais 225 milhões são para a instalação de jovens.

GERAR VALOR

"A média etária dos agricultores é de 65 anos. Como é que vamos trazer mais jovens? Se mostrarmos que a agricultura é produtiva, gera rendimento e valor, e é sustentável", defendeu a ministra. A prioridade política é, por isso, continuar a apoiar os jovens agricultores, entre os 18 e os 40 anos, que cumpram um plano empresarial.

Se investirem mais de 80 mil euros, Maria do Céu Antunes garantiu que os jovens terão apoios extraordinários que podem chegar aos 75%. Uma das condições, que vale 25%, é estabelecerem-se no interior do país. Apelou, assim, aos emigrantes e lusodescendentes a investirem no "mercado da saudade", até porque "os apoios à diáspora foram reforçados".