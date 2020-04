Ministra pede ajuste de agulhas para que a produção não pare

Glória Lopes Hoje às 15:16 Facebook

A ministra da Coesão Territorial recomenda às empresas que reajustem a atividade durante a pandemia para não pararem a produção.

A governante lembrou aos empresários, esta quarta-feira, que existem duas linhas de apoio financeiro no valor total de 50 milhões de euros a fundo perdido, uma para a Ciência e outra para as empresas. O objetivo é que as empresas se possam adaptar para produzirem equipamento necessário neste contexto de pandemia.

Trata-se de uma ajuda para um período transitório durante o qual as empresas devem privilegiar produções necessárias nesta altura. "Que façam máscaras, zaragatoas, batas, equipamento de produção individual, fundamental para os profissionais de saúde e outros em maiores riscos, mas que também vão ser fundamentais na fase de confinamento enquanto não houver vacina ou tratamento muito eficaz", explicou, durante uma deslocação a Bragança, destacando que algumas empresas podem adaptar a atividade até para não estarem paradas.

"No calçado, as gaspeadeiras podem trabalhar a partir de casa nos têxteis e outros setores, produzindo o que precisamos e estamos a importar. Pode ser importante para as empresas que, assim, diversificam as atividades económicas e podem reabrir parcialmente", observou Ana Abrunhosa.

Comércio e serviços são preocupação

Sobre a dificuldade dos pequenos produtores, nomeadamente de raças autóctones, escoarem a sua produção, a ministra da Coesão Territorial explicou que os dados de que dispõe "indicam que as cadeias curtas funcionam", não havendo "falta de produtos alimentares nos supermercados". Mas mantém a preocupação com o setor do comércio e dos serviços, "que foram obrigados a encerrar". Lembrando que algumas empresas são "negócios de família" e, por isso, " base social" de vários territórios, a ministra ressalvou que, apesar das "medidas transitórias de apoio", há que, "na retoma", olhar para esses setores "com grande carinho".