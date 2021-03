Ministro das Infraestruturas acusa Alfredo Casimiro de "enganar o Estado"

JN/Agências Hoje às 10:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro das Infraestruturas acusou o presidente da Groundforce, Alfredo Casimiro, de ter enganado o Estado e os trabalhadores da empresa, por não ter informado antes que tinha as ações empenhadas.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que está esta quarta-feira a ser ouvido pela comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, disse que a questão das ações empenhadas de Alfredo Casimiro, que estavam a ser pedidas pela TAP como garantia para um adiantamento à Groundforce para o pagamento de salários, foi um "momento infeliz em que um empresário decide enganar o Estado português", bem como os trabalhadores.

O governante considerou ainda que Alfredo Casimiro é "um homem que provou que não é sério" e que tentou várias "manobras de diversão" durante as negociações com a TAP, para um empréstimo que permitisse à Groundforce pagar os salários aos seus 2.400 trabalhadores, em atraso desde fevereiro.

"Estamos a falar de um empresário que, no relacionamento com o Estado, esteve a enganar o Estado até ao fim e que, a determinada altura, posteriormente, ainda grava uma reunião com um ministro", afirmou Pedro Nuno Santos.

"Não podemos fazer de conta que não se passou nada e que estamos perante um empresário igual aos outros", acrescentou.