Ministro do Planeamento: "Adaptar pagou 2,9 milhões a 1857 microempresas"

Alexandra Figueira Hoje às 08:31

Nelson de Souza, ministro do Planeamento, vai fiscalizar "enorme afluxo" de projetos, alguns de milhões de euros, quando se esperava uma redução. "Há algo que precisa de ser explicado".

Falta pouco menos de meio ano para o arranque dos próximos fundos europeus (2021-27), mas só hoje Bruxelas irá revelar o tamanho do bolo e os moldes do plano de recuperação da economia. Só depois começará a discussão interna sobre as prioridades a seguir e o valor a gerir a partir de Lisboa ou das regiões. Certo, diz o ministro do Planeamento, é que haverá programas regionais; a dúvida é saber que políticas serão executadas a nível nacional e regional.

No contexto da pandemia, Bruxelas vai pagar a 100% as obras públicas feitas até junho de 2021. Que obras vão avançar?