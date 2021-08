Mobilidade elétrica. Viagens no primeiro semestre com energia da EDP equivalem a 125 voltas à Terra

Hoje às 10:28 Facebook

Entre janeiro e junho, os condutores dos veículos elétricos percorreram cinco milhões de quilómetros, evitando a emissão de 500 toneladas de CO2. Apesar da pandemia, os carregamentos subiram quatro vezes mais face ao mesmo período de 2020.

Mais de cinco milhões de quilómetros, o suficiente para fazer 125 viagens à volta da Terra, é a distância que os condutores de veículos elétricos percorreram com a energia da EDP, nos primeiros seis meses do ano, em Portugal. Os números, revelados esta semana, mostram que, apesar do período de confinamento devido à pandemia, foram carregados, no primeiro semestre do ano, 750 mil kWh, ou seja, quatro vezes mais do que no mesmo período de 2020.

Os cerca de 60 mil carregamentos na rede EDP, em Portugal, não possibilitaram unicamente a mobilidade elétrica dos condutores de veículos zero emissões. Entre janeiro e junho, as deslocações movidas a energia limpa evitaram também a emissão de mais de 500 toneladas de CO2. Os dados têm em conta a utilização da rede de carregamentos da EDP, que recentemente atingiu mais de mil pontos contratados em todas as regiões do país, incluindo cadeias de restauração, parques de estacionamento ou espaços comerciais que estabeleceram parcerias com a elétrica.

Mas, se aos resultados nacionais se acrescentar também os cerca de 270 postos que a EDP detém em Espanha, os valores ganham uma outra dimensão. Até junho foram realizados, em território espanhol, 16 mil carregamentos, o equivalente a 200 mil kWh.

São números que permitiram aos condutores percorrer 6,4 milhões de quilómetros, na Península Ibérica, poupando nessas viagens a emissão de 630 toneladas de CO2.

Para completar este mapa da mobilidade zero emissões, só falta juntar o desempenho da rede EDP no Brasil, país onde a empresa disponibiliza 65 pontos de carregamento, incluindo no maior corredor de mobilidade elétrica da América Latina - que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Os carregamentos possibilitaram aos condutores brasileiros percorrer 240 mil quilómetros, evitando a emissão de 24 toneladas de CO2.

Com este desempenho nos primeiros seis meses do ano, a EDP promete continuar a crescer não só em Portugal, como em Espanha e no Brasil. A meta a médio prazo será, aliás, chegar às 40 mil soluções de carregamento público e privado até 2025, nos três países: "As parcerias estratégicas na expansão e capilaridade da rede são peças chave para este crescimento numa participação ativa na transição energética", remata fonte da empresa.

