Moeda de 7,5 euros dedicada aos 500 anos da primeira volta ao mundo lançada na próxima semana

Moeda especial de 7,5 euros dedicada aos 500 anos da primeira viagem marítima à volta do mundo, protagonizada por Fernão de Magalhães, estará disponível na próxima semana.

O Banco de Portugal vai colocar em circulação, no dia 5 de maio, uma nova coleção de moedas que assinala o quinto centenário da viagem de circum-navegação do navegador Fernão de Magalhães. Cada moeda, em liga de prata, tem o valor de 7,5 euros.

"O Banco de Portugal informa que, no dia 5 de maio de 2022, irá colocar em circulação uma moeda de coleção em liga de prata com o valor facial de 7,50 euros, designada "Conclusão 1522", integrada na série comemorativa do "V Centenário da Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães'", informa um aviso publicado quinta-feira no Diário da República.

Juntando-se a uma lista de moedas comemorativas que têm vindo a ser lançadas pelo banco central (como a que assinala os 100 anos do nascimento de José Saramago, Nobel da Literatura), a moeda especial estará disponível "através das instituições de crédito e tesourarias do Banco de Portugal". Serão emitidas 50 mil unidades.

A face da moeda contará com a representação do globo armilar e a legenda "Sphera Mundi", as inscrições "2022 Portugal", "Circum Navegação" e "1519-1522", e o valor de 7,5 euros. No reverso, estará a representação da nau Victoria (o único barco a retomar a Espanha depois de dar a volta ao mundo, comandado por Juan Sebastián Elcano, após a morte de Fernão de Magalhães, em 1521), a legenda "Fernão de Magalhães", e as legendas "Conclusão por Elcano", "1522", "INCM", com a indicação do autor.

De acordo com o plano que prevê o lançamento de sete moedas especiais durante 2022, estão previstas coleções para assinalar os 111 anos do ISEG e os 20 anos da entrada do euro em Portugal.