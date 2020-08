Mota-Engil anuncia acordo com grupo internacional que se tornará acionista

JN/Agências Hoje às 09:41 Facebook

A Mota-Engil anunciou, esta quinta-feira, um acordo de parceria estratégica e investimento com um grande grupo de infraestruturas, sem identificar, e que ficará com 30% após um aumento de capital.

Numa informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo indica que se encontra na fase final das negociações de um acordo de parceria estratégica e investimento "com um dos maiores grupos de infraestruturas do mundo, com uma atividade significativa a nível mundial", sem divulgar o nome.

"No âmbito do acordo em perspetiva, a Mota Gestão e Participações, SGPS, SA, acionista dominante da Mota-Engil, aceitou vender uma participação relevante no capital social da sociedade a um preço que reflete uma valorização que está muito acima do preço atual de mercado", é referido.

Em dezembro foi noticiado que a China Communications Construction Co (CCCC) estava a avaliar a compra de 30% da Mota-Engil, com o objetivo de expandir internacionalmente o seu negócio, segundo a agência Bloomberg.

Na informação é também sublinhado que, se o acordo for concluído com sucesso - o que poderá ser em breve -- e assumindo que as autorizações do regulador e várias condições precedentes serão cumpridas, o novo parceiro estabelecerá um acordo de parceria e investimento com o grupo para desenvolver "um conjunto de atividades comerciais".

De acordo com o grupo, o novo parceiro deverá comprometer-se a subscrever uma participação relevante num aumento de capital social de até 100 milhões de novas ações que será submetido em breve a deliberação em Assembleia Geral.

"Após este aumento do capital social, será imputável à MGP [Mota Gestão e Participações] uma participação de cerca de 40% do capital social da Mota-Engil, sinal de total empenho e alinhamento com a sua posição histórica no grupo, e o novo acionista atingirá uma participação ligeiramente superior a 30%", é destacado.

Segundo a Mota-Engil, esta nova estrutura acionista e o quadro desta parceria, que se baseia na avaliação do grupo de cerca de 750 milhões de euros, irá reforçar as capacidades financeiras, técnicas e comerciais do grupo, a fim de aumentar as suas atividades em todos os mercados e abrir novas oportunidades para novos desenvolvimentos.

"A Mota-Engil, enquanto grupo multinacional de infraestruturas líder, reforçará assim o seu compromisso, com base nos seus 75 anos de cultura e valores corporativos, para com os seus clientes, colaboradores, comunidades, ambiente e todos os outros stakeholders", é ainda referido na comunicação enviada à CMVM.

A Mota-Engil fechou o primeiro semestre deste ano com um prejuízo de 5,04 milhões de euros, valor que compara com 8,13 milhões de euros no período homólogo, foi anunciado esta quinta-feira.

Nos primeiros seis meses do ano, o volume de negócios do grupo caiu 14% para os 1,2 mil milhões de euros, sendo o impacto da covid-19 contabilizado em 280 milhões de euros, refere.