Mudaram contador sem avisar e nem banho pode tomar

Em pleno estado de emergência, "sem dar cavaco a ninguém", a EDP trocou o contador da luz na casa de Manuel Padrão, de 84 anos.

Agora, o idoso não pode sequer tomar banho, porque ao ligar o cilindro, a luz vai abaixo. O sobrinho já passou mais de dez horas ao telefone com a EDP. A empresa marcou por duas vezes a ida ao local, na Rua da Botica, em Mosteiró, Vila do Conde, mas faltou.

Manuel Padrão teve de mudar-se para casa do sobrinho. "Isto deve ser para os "Apanhados"!", atira, indignado, José Moreira da Silva. O tio ficou sem luz, na terça-feira, às 14.30 horas. Foi lá e constatou que o contador havia sido mudado. Ainda viu a carrinha a arrancar. Na caixa do correio, ficou a carta a comunicar que a EDP Universal é agora SU Eletricidade. "O seu contrato não vai sofrer qualquer alteração", diz a missiva, deixada com um folheto a explicar o funcionamento do novo contador.