Mulheres executivas são em média 29%

Aumento de mulheres com cargos executivos nos conselhos de administração é de 17%.

"Neste momento, temos uma média de 29% de mulheres nos conselhos de administração, o que é um aumento de 17 pontos percentuais", revelou ontem a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, na abertura da cerimónia conjunta do Pacto para a Conciliação e Meta Nacional para a Igualdade de Género.

"Aumentámos 17 pontos percentuais desde janeiro de 2018, quando entrou em vigor a lei [62/2017, que estabelece o regime de representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa], o que ultrapassou as nossas melhores expectativas", afirmou a governante, referindo, contudo, que há que "fazer mais para ter mais mulheres nos cargos executivos". Segundo Rosa Monteiro, as mulheres em cargos de chefia têm uma representatividade, "nas empresas do Estado, de 39% e, nas empresas locais, o setor mais difícil, de 30%".

Por outro lado, a secretária de Estado aplaudiu o crescimento do número de empresas e organismos que têm aderido ao Pacto para a Conciliação, que promove a conjugação entre a vida profissional, familiar e pessoal e está inserido no programa 3 em Linha, lançado pelo Governo no final de 2018 e que contava, então, com a adesão de 47 organizações.

MAIS 17 ENTIDADES

Ontem, durante a cerimónia transmitida no site da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, foi oficializada a adesão de mais 17 entidades - entre organismos da administração central, universidades e empresas públicas e privadas -, elevando para 75 o número de instituições que se comprometem a implementar normas que favoreçam a conciliação entre as três esferas da vida dos trabalhadores.

Além das entidades que aderiram ao Pacto para a Conciliação, o qual obriga a fazer certificação na área, Rosa Monteiro adiantou que houve "mais 10 organizações, fora do Pacto, que decidiram certificar-se".

A secretária de Estado Rosa Monteiro referiu ainda que 177 municípios "estão a ser apoiados pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e estão a desenvolver, estudar e desenhar medidas concretas com vista a garantir a melhoria das condições de conciliação, integradas num conjunto de reformas para a igualdade".