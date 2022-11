Mundial faz aumentar vendas e preços dos televisores

Diana Morais Ferreira Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

No último mês, a procura por televisores aumentou cerca de 35% e os equipamentos registaram um aumento médio dos preços na ordem dos 10%. A procura por soundbars (barras de som) também registou uma subida de 75%.

Com a aproximação do campeonato mundial de futebol, que começa dia 20 de novembro, a procura por televisores e soundbars aumentou consideravelmente, segundo uma análise do comparador de preços KuantoKusta.

"Tal como já tem sido habitual noutros anos, os campeonatos europeus e mundiais de futebol são o pretexto ideal para muitos portugueses fazerem um upgrade à televisão da sua sala, e neste ano, com a potencial oportunidade de aproveitarem a época de descontos associada à Black Friday. Apesar do atual contexto económico menos favorável, o mercado está também a subir em valor", explica Ricardo Pereira, diretor de marketing do KuantoKusta.

PUB

A procura por televisores aumentou cerca de 35% e os equipamentos escolhidos têm preços mais altos, registando uma subida de 3,98% face ao ano passado.

Nas últimas quatro semanas a procura por soundbars disparou 75%. O valor médio gasto neste equipamento aumentou cerca de 24,67%, passando de 182,63 para 227,69 euros. No entanto, houve uma descida média dos preços das soundbars na ordem dos 32,85%.

O KuantoKusta faz ainda um alerta aos consumidores: "se os portugueses tiverem o cuidado de comparar preços, mesmo quando já estão numa loja, prestes a avançar com uma compra, podem poupar significativamente. Principalmente em período de Black Friday, onde as flutuações de preço são mais comuns".