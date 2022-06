Na capital do pregado até há reis e rainhas

A maior unidade de piscicultura da Europa está na costa de Mira. Condições naturais únicas com massagens para reprodutores.

Quem passa por Mira a caminho da praia não a vê, apesar de ocupar 40 hectares. A "cidade do pregado" da Flatlantic (ex-Aquinova), construída pela Pescanova em 2008, parece escondida para não incomodar os peixes. Renata Serradeiro, CEO da empresa, calcula que sejam "cerca de 1,6 milhões", espalhados por 976 tanques, distribuídos por uma área equivalente a 40 campos de futebol. "Não há na Europa e, que saibamos, no Mundo nenhuma unidade única de piscicultura de pregado com esta dimensão", afirma.