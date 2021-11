Na fronteira com Espanha, não há desconto que faça os clientes parar

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 08:19 Facebook

José Luís não recebeu informação no posto e sabe pouco sobre o programa IVAucher. Defende que a solução era baixar os impostos.

José Luís Silva, 66 anos, caminha de mãos nos bolsos e a passo lento pelo posto de combustível (da Galp), que gere há cerca de 18 anos junto à Estrada Nacional 13, na entrada sul da cidade de Valença. Por ali também anda a velha cadela Noa, a arrastar-se cambaleante. A quietude do posto contrasta com o trânsito constante na estrada. Algumas viaturas param na padaria ao lado. Outras utilizam o espaço como uma espécie de "rotunda" para voltar para trás no seu percurso. Em hora e meia que o JN esteve no posto, duas pessoas pararam para abastecer.