Não há automóveis para entrega e crise pode durar um ano

Falta de semicondutores deixa fábricas ao ralenti e concessionários a braços com nova crise, sem veículos disponíveis. Marcas cortam nos opcionais e mesmo assim demoram meses a entregar carros.

O setor do comércio automóvel vive uma crise sem precedentes, provocada pela falta de semicondutores. De tal forma que, em Portugal, há marcas que só garantem a entrega de determinados modelos em 2023 e quase todas reduziram a lista de extras. Do lado dos compradores, e para agravar a situação, o mercado de usados não é solução porque a oferta também é diminuta. É uma das faces do problema da escassez de matérias-primas que está a condicionar diferentes setores no país, desde a indústria ao comércio.

Nenhuma das marcas de automóveis contactadas pelo JN arrisca um final para esta crise e apenas a SIVA (importadora do grupo Volkswagen) espera uma "melhoria na oferta de semicondutores no final do ano", mas reconhece que "a escassez está a durar mais do que o esperado". Garantidos estão os atrasos na entrega de carros novos aos clientes e, embora nenhuma marca concretize a dilatação dos prazos de entrega, o JN apurou que é missão quase impossível ter um automóvel novo em menos de seis meses.