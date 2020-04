Adriana Castro Hoje às 15:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Romarias e feiras canceladas. Famílias com negócios de divertimentos temem ficar sem dinheiro para a alimentação.

O cenário é tudo menos encantado. Os carrosséis estão encostados e a montanha russa que faz as delícias das romarias não tem data para ser novamente erguida. Deveriam estar a percorrer estradas e a preparar-se para animar as noites quentes de verão. Com a incerteza a pintar-lhes o futuro, o negócio das atrações já pesa nos bolsos das famílias de Luís Fernandes e José Tagaio.