Natal sem prateleiras vazias, mas com alimentos mais caros

Delfim Machado Hoje às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A inflação mundial de produtos alimentares, aliada ao aumento do custo da energia e da disrupção da cadeia de transportes internacionais, vai-se refletir na mesa de Natal. Alguns produtos alimentares, como derivados de trigo, óleo ou cereais, já estão mais caros e o preço vai continuar a subir, pelo menos até março de 2022. As prateleiras não vão ficar vazias, mas a reposição vai ser mais difícil.

A Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri) vê com "extrema apreensão" o futuro do setor agrícola nacional em resultado "dos aumentos sucessivos dos preços dos fatores de produção, seja o gasóleo, as rações ou os adubos, fertilizantes e fitofármacos". A confederação alerta para o perigo de "uma possível escassez de bens alimentares nacionais nas prateleiras como consequência do abandono da produção por parte de muitos produtores".

Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), é menos pessimista: "Não está em causa a ceia de Natal. Não direi que teremos prateleiras vazias, mas a capacidade de reposição de produtos que são muito apetecíveis nesta época de Natal vai ser mais complicada".