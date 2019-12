Negócio dos animais vale tanto como plantéis dos três grandes

Sónia Santos Pereira Hoje às 09:50 Facebook

Os animais de estimação entraram nas casas dos portugueses e assentaram arraiais. Já há mais lares com, pelo menos, um amiguinho de quatro patas (58%) do que com crianças (54%).

A tendência aponta para um crescimento, suportada numa sociedade com muitos idosos e solitária. Esta evolução tem alavancado um mercado que em Portugal já vale mais de 750 milhões de euros por ano, um montante equivalente ao valor de mercado dos plantéis do FC Porto, Sporting e Benfica.

"A alteração dos núcleos familiares e a noção, cada vez maior, de que os animais de estimação contribuem para o bem-estar físico e psicológico dos tutores é uma das razões apontadas para justificar o seu crescente aumento", adianta Dilen Ratanji, diretor-geral da VetBizz Consulting. setor".

