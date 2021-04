New Generation Market Sai sem habilitação para exercer atividade financeiras

JN/Agências Hoje às 10:22 Facebook

O Banco de Portugal alertou para o facto de a sociedade "NEW GENERATION MARKET SAI", atuando sob o nome "IBAN WALLET", não estar habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à sua supervisão.

O supervisor avisa que esta sociedade, que atua sob a designação comercial "IBAN WALLET", entre outros, através do 'site' https://www.ibanwallet.com/pt/, "não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, (...), nomeadamente a receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis, a prestação de serviços de pagamento ou a emissão de moeda eletrónica".

Este tipo de atividades, "receção de depósitos e outros fundos reembolsáveis, a prestação de serviços de pagamento e a emissão de moeda eletrónica, previstas nas alíneas a), c) e r) do n.º 1 do artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro), estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las, conforme o disposto, respetivamente, no artigo 8.º 10.º daquele diploma", adverte.

As listas das entidades autorizadas a receber depósitos e outros fundos reembolsáveis, a prestar serviços de pagamento e a emitir moeda eletrónica podem ser consultadas no 'site' do Banco de Portugal e no Portal do Cliente Bancário, lembra o banco central português.