Nissan X-Trail chega a Portugal com motorização inédita e sete lugares

A Nissan apresentou, no Porto, o seu novo X-Trail, modelo que regressa ao mercado nacional ao fim de oito anos de ausência, equipado de uma nova motorização, denominada e-Power, com um motor a gasolina que apenas serve de gerador para carregar as baterias que alimentam o motor (ou motores) elétrico. O SUV, que pode ter sete lugares e tração às quatro rodas, já pode ser encomendado.

O X-Trail estará igualmente disponível numa versão Mild-Hibryd a gasolina (que chegará mais tarde ao mercado), mas é no e-Power que a Nissan aposta, considerado "ótimo para os clientes em processo de transição para um veículo exclusivamente elétrico", afirmou Isilda Amaral, diretora de Marketing da Nissan Portugal.

O e-POWER do X-Trail é composto por uma bateria de alta potência e motor de arranque integrados com um motor a gasolina de relação de compressão variável, que funciona apenas como gerador de energia, um inversor e um motor elétrico dianteiro de 150kW.

A potência que chega às rodas provém apenas do motor elétrico, o que, segundo a marca, "resulta numa resposta instantânea e linear ao acelerador", sendo usado um motor a gasolina de 1,5 litros turbo com compressão variável, com uma potência final de 150kW (204cv) e 330 Nm de binário. Na versão de tração total, denominada e-4ORCE, a potência sobe aos 213 cavalos e um binário de 330 Nm à frente e 195 no motor traseiro.

Na variante com motor 1.5 VCR Turbo a gasolina a potência chega aos 163 cavalos e o binário aos 300 Nm.

Todas as motorizações estão disponíveis com cinco ou sete lugares e a marca anuncia consumos de 5,8/5,9 l/100km (e-Power de cinco lugares), 6,3/6,4 (e-4ORCE de cinco lugares), 6,4/6.5 (e-4ORCE de sete lugares). A versão exclusivamente a gasolina está homologada com consumos de 7,1/7,2 l/100km e 7,2/7,4 litros (versão sete lugares).

Aposta na tecnologia

O X-Trail tem um elevado conteúdo tecnológico onde o denominado e-Pedal Step até já é dos mais banais na marca, que o estreou no Leaf, permitindo que o condutor acelere e trave usando apenas um pedal, o do acelerador.

O sistema tem de ser ativado pelo interruptor da consola centra. Após a libertação do acelerador, o e-Pedal Step travará o X-Trail a 0,2g, o suficiente para iluminar as luzes do travão e reduzir substancialmente a velocidade, mas não para uma paragem completa.

O sistema de infotentretenimento inclui integração de smartphones, Wi-Fi no automóvel para até sete dispositivos e serviços NissanConnect, com uma aplicação dedicada para interagir e monitorizar o automóvel.

O novo ecrã de alta definição de 12,3 polegadas permite aceder à navegação, entretenimento e configurações do automóvel e é compatível com o Android Auto® e Apple CarPlay®, sendo este sem fios.

O HUD (Heads-up Display) de 10,8 polegadas fornece dados chave de navegação, assistência ao condutor e da informação rodoviária.

As funcionalidades home-to-car são compatíveis com dispositivos Google Assistant e Amazon Alexa. O sistema suporta diversos comandos, incluindo a capacidade de os condutores enviarem destinos para a navegação do automóvel, falando com o dispositivo, minimizando o tempo necessário para inserir o destino.

Assistência à condução

A nova geração do sistema de assistência ProPILOT com NaviLink é capaz de acelerar e travar o automóvel dentro de uma única faixa de rodagem numa autoestrada. Pode acelerar para viajar a uma velocidade definida e travar até 0 km/h no pára-arranca.

O sistema pode ser retomado automaticamente se o X-Trail estiver parado durante menos de três segundos e o trânsito à frente se afastar. O ProPILOT é agora capaz de adaptar a velocidade de acordo com circunstâncias externas adicionais: quando o X-Trail entra numa zona de limite de velocidade mais baixa na autoestrada, o sistema é capaz de ler sinais de trânsito e ter em conta os dados limite de velocidade do sistema de navegação para desacelerar o veículo até à velocidade adequada, o que significa que o condutor não precisa de ajustar a velocidade de controlo do cruzeiro manualmente.

Também pode usar dados da navegação para ajustar a velocidade ao aproximar-se de curvas na autoestrada que têm um raio mais apertado e o ProPILOT pode agora comunicar com os radares de ângulo morto do X-Trail para impor uma correção de direção se houver um automóvel na zona e impedir a mudança de faixa.

No que à segurança diz respeito o X-Trail tem um airbag central, que se desdobra entre os dois bancos dianteiros, para evitar que os ocupantes entrem em contacto em caso de impacto lateral.

Por outro lado, os faróis usam uma série de unidades de matriz de LED que gerem a direção do feixe, com as luzes LED individuais a serem desativadas à medida que o tráfego em curso é detetado, deixando o resto da estrada bem iluminado, mas não encandeando o condutor do automóvel que se aproxima.

Tração total

O sistema de tração integral projetado para funcionar com as motorizações eletrificadas da Nissan, o e-4ORCE, também disponível no crossover elétrico Ariya, recorrer a dois motores elétricos, com a potência total de 157kW (213cv)

Segundo a marca, o e-4ORCE "tem uma resposta 10 mil vezes mais rápida do que um sistema mecânico 4WD" e ao gerir especificamente o desempenho da potência e da travagem para cada roda, o "proporciona suavidade e estabilidade".

"Ao evoluir em estradas cobertas de neve, por exemplo, o automóvel pode manter-se na trajetória definida pelo condutor graças ao motor de alta precisão, à distribuição do binário e ao controlo dos travões" sublinha a Nissan, destacando que o levantamento da frente em aceleração e o mergulho em desaceleração ou travagem "são minimizados graças à travagem regenerativa do motor traseiro e do motor dianteiro".

Acesso facilitado

Para facilitar a carga de objetos, instalar uma cadeira para crianças ou aceder ao habitáculo, as portas traseiras que abrem a quase 90 graus e a segunda fila de bancos divide-se numa configuração de 60:40, podendo deslizar longitudinalmente para maximizar o espaço da mala e permitir um fácil acesso à terceira linha de assentos na configuração de sete lugares.

Os passageiros da segunda fila têm controlos para o sistema de aquecimento/ar condicionado e uma tomada USB tipo A e um ponto de carregamento USB tipo C.

Na terceira fila de bancos, na bagageira os assentos individuais desaparecem no chão, tendo sido projetados para acomodar passageiros até 1,60 metros de altura, que conseguem colocar os pés debaixo da segunda fila de bancos, evitando viajar com as pernas demasiado fletidas.

Os preços dos e-Power começam nos 49 mil euros e vão até aos 59.200, na versão de sete lugares e nível de equipamento Tekna+.