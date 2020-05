NIU: scooters elétricas com baterias que podem ser carregadas em casa

Reis Pinto Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A NIU lançou em Portugal a sua gama de scooters elétricas. A autonomia varia dos 40/50 aos 130/140 quilómetros e a bateria é portátil sendo retirada da scooter e carregada em qualquer tomada doméstica.

As scooters da NIU, empresa chinesa especialista em soluções inteligentes de mobilidade urbana, estão divididas por três séries, com múltiplos modelos e especificações: N, M e U, que têm velocidades máximas entre os 40 e os 70 km/h e períodos de carregamentos que variam entre as três e as sete horas.

Importadas pela NP-MOB (www.np-mob.pt) as NIU têm motores Bosch (1200w, 1400w, 1500w, 1800w, 3000w e 3500w) instalados na roda traseira, utilizam baterias Panasonic de lítio, que podem ser removidas da scooter em menos de 10 segundos e carregadas em qualquer tomada, como um computador portátil, e dispõem de um sistema inteligente EBS, que recicla a energia na bateria sempre que é efetuada uma travagem, aumentando a autonomia em cerca de 7%.

Através do Sistema de Gestão de Bateria é possível monitorizar em tempo real a tensão, corrente e temperatura das baterias e uma aplicação para smartphones permite controlar a carga e durabilidade da bateria, as viagens efetuadas, estatísticas das velocidades, localização GPS, etc.

É igualmente através da app que é acionado automaticamente sistema de bloqueio antirroubo sempre que a scooter faça um movimento não autorizado. O proprietário é alertado instantaneamente e informado com atualizações constantes do local onde o veículo se encontra.

Todas as scooters dispõem de travões de disco à frente e atrás, iluminação LED, desde os faróis (dianteiro e traseiro) à luz do travão ou luz indicadora de direção e painel e painel de instrumentos LCD.

Parceiros

A marca, que tem sede em Shangai, escolheu parceiros tecnológicos bem conhecidos, como a Bosch ou a Panasonic, que fornece baterias cujas células de iões de lítio do formato 18650 são as mesmas que a Tesla utiliza nos seus modelos S e X.

Por último, a Vodafone fornece os serviços de conetividade e a app desenvolvida especificamente para a NIU assegura em tempo real a informação relativa a diversos parâmetros da scooter, incluindo a atualização de software pela tecnologia OTA (Over The Air). O cliente frotista pode controlar, mediante o software Fleet Manager, a evolução da mesma ao longo de uma jornada de trabalho, num serviço que engloba a localização de cada veículo, o histórico dos trajetos percorridos ou o estado da bateria, entre outros parâmetros.

O lançamento da NIU em Portugal arranca este mês com a abertura, em Lisboa, da Flagship Store, na Rua Professor Machado Macedo, na zona de Alcântara, seguindo-se a inauguração de uma loja idêntica no Porto. Em paralelo, está já a ser montada uma rede de concessionários no continente e ilhas. Os preços das NIU começam nos 1.899 euros.



.