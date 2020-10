No Dia Mundial da Alimentação, a estrela do prato é a saúde

Hoje às 15:10 Facebook

No dia Mundial da Alimentação, que se assinala esta sexta-feira, dia 16 de outubro, o mais importante é a alimentação saudável.

De acordo com dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde em 2018, 10% da população portuguesa sofre de diabetes, 36% dos adultos sofre de hipertensão e 57% de obesidade, juntando-se ainda, a estes valores, os das crianças: 30% têm excesso de peso e 12% são obesas.

A chave do problema "começa na disponibilização de alimentos mais equilibrados, a preços acessíveis", considera a cadeia de hipermercados Continente, que se afirma no mercado com uma gama de produtos nutricionalmente equilibrados, o que tem permitido a todos os seus clientes fazer opções alimentares mais saudáveis. Na gama de produtos, estão alimentos com "menos açúcar, sal e gorduras, mais proteínas, fibras, frutas e vegetais e opções integrais e naturalmente mais saudáveis". A marca tem ainda nutricionistas que tentam a constante melhoria dos produtos.

Para promover a alimentação saudável, há mais de 10 anos que o Continente inclui o semáforo nutricional na embalagem dos seus produtos.