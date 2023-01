Norte com 2,1 milhões de hóspedes no terceiro trimestre

JN/Agências Hoje às 17:31 Facebook

O número de hóspedes na região Norte foi de 2,1 milhões no terceiro trimestre de 2022, um aumento de 9,7% face a 2019, antes da covid-19.

De acordo com o relatório trimestral Norte Conjuntura, redigido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte), o número de 2,1 milhões de hóspedes "representou um crescimento de 53,9% face ao mesmo trimestre de 2021".

"Quando comparado com o período homólogo de 2019, o crescimento foi de 9,7%", refere o documento, consultado esta quarta-feira pela agência Lusa.

O relatório assinala também que "as dormidas nos estabelecimentos turísticos do Norte foram de 4,2 milhões no 3.º trimestre de 2022, traduzindo um crescimento de 58,5% comparativamente com o mesmo trimestre do ano transato".

"Também neste indicador o desempenho do Norte superou em 13,4% o valor registado no período homólogo de 2019", aponta o documento.

Quanto à origem dos turistas, "as dormidas dos não residentes aumentaram 120,9%, em termos homólogos no 3.º trimestre de 2022, um valor bastante superior ao crescimento registado nas dormidas dos residentes (9,4%)".

"A proporção de dormidas de residentes no total do Norte foi de 38,7%, enquanto a proporção de não residentes situou-se em 61,3%", pode ler-se no documento.

No terceiro trimestre do ano passado, "os proveitos totais atingiram o valor de 297,1 milhões de euros, mais 94,4% face ao valor do no 3.º trimestre de 2021".

O relatório refere ainda que "os proveitos de aposento aumentaram para 238,4 milhões de euros, o que representou um crescimento de 101,7% face ao mesmo período do ano transato".

De acordo com a CCDR-Norte, "em resultado deste forte crescimento, os proveitos por quarto situaram-se em 68,7 euros no 3.º trimestre de 2022, mais 82,0% do que no trimestre homólogo de 2021".

"A taxa-líquida de ocupação cama nos estabelecimentos turísticos do Norte situou-se em 56,0% no 3.º trimestre de 2022, um valor que compara com 39,6% no período homólogo do ano transato", refere o documento.