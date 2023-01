Notas de 10 euros foram as mais falsificadas em Portugal

António José Gouveia Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

As notas mais falsificadas em Portugal passaram a ser as de 10 euros, contrariando a tendência dos últimos anos, em que as de 20 euros eram as mais apreendidas pelas autoridades, divulgou o Banco de Portugal, frisando que, apesar de tudo, a contrafação diminuiu no ano passado quando comparado com 2021. Mas, segundo os mesmos dados, a apreensão de notas falsas de 100, 200 e 500 euros duplicou.

O Banco de Portugal refere também que, na zona euro, as notas de 20 e 50 euros continuam a ser as mais falsificadas. Em Portugal, "o número de contrafações apreendidas na circulação em 2022 diminuiu 1% relativamente a 2021". Ou seja, foram apreendidas 10 732 notas falsas, o que representa 2,86% do total das apreensões no eurossistema. O Banco de Portugal refere que esta quantidade de contrafações detetadas "é residual quando comparada com o total de notas em circulação", que em todo o sistema somam as 30 mil milhões de notas.

A autoridade de supervisão bancária lembra que "uma contrafação não é reembolsada, o que implica um prejuízo para a pessoa que a recebe", pelo que apela às pessoas ser importante que "verifiquem as notas quando as recebem". Na verdade, foram apreendidas notas falsas que teriam um valor de cerca de 468 mil euros, superando os 328 mil euros que resultantes das contrafações detetadas em 2021.

Em termos europeus, a tendência de contrafações de notas foi contrária a Portugal, com uma subida de 8,4% face a 2021, segundo dados divulgados pelo Banco Central Europeu.