Novas greves na CP entre 1 e 30 de abril

Os maquinistas da CP anunciaram, esta quinta-feira, uma nova greve dos comboios entre 1 a 30 de abril de 2023.

"Não tendo nem a tutela nem a CP neste interregno, numa atitude autista e de desconsideração pelos trabalhadores e pelas dificuldades que estes e as suas famílias atravessam nestes tempos de inflação galopante, efetuado qualquer diligência para a resolução do conflito laboral em curso, não resta aos Maquinistas outro caminho se não continuar a luta", lê-se no comunicado do sindicato dos maquinistas.

Entre 1 e 30 de abril, os maquinistas não irão realizar serviços que durem mais de 7.30 horas e que impliquem entradas e/ou saídas na sede entre as 0.30 horas e 6 horas.