Novas tabelas do IRS fazem salário líquido subir a partir de julho

Salomé Pinto (JN/DV) Hoje às 08:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O simulador da Deco Proteste mostra como as novas tabelas de IRS se irão traduzir num vencimento superior a partir do segundo semestre. A retenção baixa, mas não há um verdadeiro alívio fiscal, porque no próximo ano pode receber um reembolso inferior ou até ser chamado a pagar imposto.

Com o novo modelo de tabelas de IRS, que segue uma lógica de taxas marginais, a entrar em vigor a 1 de julho, os trabalhadores por conta de outrem vão sentir um alívio na retenção mensal, o que se irá traduzir num salário líquido superior face ao que auferem. A Deco Proteste publicou, na terça-feira, um simulador gratuito que permite saber quanto vai receber a partir do segundo semestre comparativamente com o vencimento de maio e junho.

Recorde-se que, recentemente, o governo procedeu a um novo reajuste nas tabelas, que se irão aplicar naqueles dois meses, de forma a acomodar o aumento salarial adicional de 1% na Função Pública.

PUB

A ferramenta da Deco Proteste calcula não só os descontos, em sede de IRS, como também as contribuições para a Segurança Social, de 11%, assim como o subsídio de refeição que, até 9,6 euros por dia, está isento de imposto, caso seja pago em cartão.

Saiba mais no site do Dinheiro Vivo.