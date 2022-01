Novo apoio à contratação permanente de jovens publicado este mês

JN/Agências Hoje às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo apoio à contratação permanente de desempregados, que pode chegar a 30 mil jovens e atingir um valor de 9500 euros, será publicado este mês, disse esta sexta-feira à Lusa a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Ana Mendes Godinho afirmou que esta medida "está a ser preparada há vários meses", esteve em consulta com os parceiros sociais e "deve ser publicada este mês".

Em causa está o programa Compromisso Emprego Sustentável, medida no valor de 230 milhões de euros, prevista no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para apoio à criação de emprego jovem permanente e não precário.

"O nosso objetivo e o nosso trabalho permanente é no sentido de continuar com esta capacidade de manter emprego, mas também de novas medidas de apoio à contratação, nomeadamente grande foco no apoio à contratação de jovens, que continua a ser uma área onde temos uma taxa de desemprego alta", sublinhou a governante, referindo o lançamento do Compromisso Emprego Sustentável "para apoio à contratação de 30 mil jovens".

A medida "pode ir até um apoio de 9500 euros para apoio à contratação de trabalhadores que estejam desempregados e com discriminação positiva para jovens, para trabalhadores do sexo sub-representado na empresa, para trabalhadores no interior e para trabalhadores que tenham salário equivalente a dois salários mínimos", acrescentou.

Segundo explicou a ministra, depois da publicação da portaria, serão então abertos os avisos das candidaturas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

O valor do apoio base é de 5.318 euros, mas com as majorações pode chegar a 9.573,1 euros.