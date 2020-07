Novo Banco agrava prejuízos em 39% para 555 milhões no 1.º semestre

JN/Agências Hoje às 18:35 Facebook

O Novo Banco registou prejuízos de 555,3 milhões de euros no primeiro semestre, um agravamento de 38,8% face ao mesmo período de 2019, constituindo 138 milhões de euros de provisões relacionadas com a covid-19, divulgou hoje a instituição.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco liderado por António Ramalho assinalou que os prejuízos se justificam "em 91% pelas perdas de -260,6 milhões de euros resultado da avaliação independente aos fundos de reestruturação" e "138,3 milhões de euros de imparidade adicional para riscos de crédito decorrentes da pandemia covid-19".

De acordo com o documento, o Novo Banco justifica os prejuízos com perdas de 78,7 milhões de euros "relacionados com a cobertura de risco de taxa de juro de títulos de dívida pública portuguesa" e 26,9 milhões de euros no "reforço da provisão para reestruturação".