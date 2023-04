Novo Banco aumenta comissões a partir desta terça-feira

JN Hoje às 12:34 Facebook

O Novo Banco (NB) aplica, a partir desta terça-feira, um aumento das comissões nas contas pacote. O anúncio foi feito já em dezembro, mas aplica-se só agora.

O plano de reestruturação do NB ficou concluído no final do ano passado. A instituição liderada por Mark Bourke viu resultado líquido triplicar, passando de 184,5 milhões, alcançados 2021, para 560,8 milhões de euros, em 2022. O negócio cresceu impulsionado pelo aumento das taxas de juro e pela redução de imparidades e das provisões. Ainda assim, a instituição avança com este agravamento de custos para os clientes.

Consulte aqui a nova tabela de comissões.

Na Conta 100%, a comissão de manutenção (sem bonificação sobe dos 5,90 euros para os 6,90 euros por mês (mais imposto de selo), um aumento de quase 17%. Se bonificar, a comissão mantém-se nos 3,5 euros mensais. No entanto, o banco apertou o critério de bonificação: em vez de gastar 100 euros por mês em compras com cartão, o cliente terá de gastar 250 euros para bonificar e pagar menos de comissão de manutenção (as condições de bonificação incluem ainda a domiciliação do ordenado ou dois ou mais débitos diretos para despesas mensais da casa, como a luz, televisão ou água, por exemplo).

O mesmo se aplica à comissão de manutenção da conta NB Seleção, Conta Benfica, NB100% 55+, Conta Vencimento Empresa e Empresa: sem bonificação, a comissão sobe dos 5,90 euros para 6,90 euros por mês (mais imposto de selo); com bonificação (cujos critérios vão apertar-se), a comissão de 3,5 euros não mexe.

A Conta 100% Parceiro +, para clientes residentes e não residentes, que são trabalhadores de empresas com protocolos com o NB e já descontinuada, segue a mesma lógica de premiar os clientes mais fidelizados: sem bonificação, a comissão de manutenção sobe 45 cêntimos para 5,95 euros por mês (mais imposto selo), subindo 8,1%; com bonificação, a comissão mantém-se nos 2,75 euros, mas (uma vez mais) o banco obrigará a gastar 250 euros em compras com cartão por mês, em vez de 100 euros.