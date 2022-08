Novo Banco conclui venda do edifício sede por 112,2 milhões

JN/Agências Hoje às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Novo Banco concluiu a venda do edifício sede, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, por 112,2 milhões de euros, o que deverá ter um impacto positivo de 55 milhões nos resultados de 2022

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco informou que "após conclusão de um processo de venda competitivo, celebrou um Contrato de Promessa de Compra e Venda para a venda do edifício da sua atual sede situada na Avenida da Liberdade em Lisboa" e que "o valor de venda do imóvel totalizou 112,2 milhões de euros", sem, no entanto, revelar o comprador.

Segundo o jornal online Eco, foi a espanhola Merlin Properties a ganhar a corrida para a compra do histórico edifício do BES.

O Novo Banco sublinha que concretização da transação, que se espera que ocorra no terceiro trimestre, deverá ter um impacto positivo de 55 milhões de euros nas contas de 2022.

Esta operação, bem como a venda de outros ativos, encontra-se no âmbito das medidas adotadas para acelerar o desinvestimento de ativos "não-core" e deverá permitir um aumento de 40 pontos base nos rácios de capital.

A nova sede do Novo Banco passará a ser no Tagus Park, em Oeiras, estando atualmente em fase de construção.