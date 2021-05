Novo Banco: Empréstimo ao Fundo de Resolução está a ser ultimado

JN/Agências Hoje às 19:12 Facebook

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse esta quinta-feira que "está a ser ultimado" o financiamento bancário ao Fundo de Resolução para capitalização do Novo Banco.

"Está a haver a preparação do financiamento, espera-se que esteja a ser ultimado. As coisas correm o caminho normal", disse Paulo Macedo na apresentação de resultados da CGD do primeiro trimestre (lucros de 81 milhões de euros).

O Jornal Económico noticiou na semana passada que o sindicato bancário composto por sete bancos deverá disponibilizar 475 milhões de euros ao Fundo de Resolução, dos quais cerca de 430 milhões de euros serão usados já para capitalizar o Novo Banco.

Os bancos que terão maior fatia do empréstimo serão CGD e BCP, tendo os restantes uma participação menor.

Já no ano passado foi negociado um empréstimo dos bancos ao Fundo de Resolução (também para capitalizar o Novo Banco) mas acabou por não avançar.

A CGD teve lucros de 81 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, menos 6% do que os 86,2 milhões de euros do mesmo período do ano passado, segundo comunicou hoje ao mercado.

Ainda no primeiro trimestre, segundo o banco público, foram reforçadas as imparidades de crédito em 59,6 milhões de euros "em antecipação dos efeitos da crise pandémica".