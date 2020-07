Novo Banco está agora sem imóveis à venda mas pode voltar a ter

Joana Petiz Hoje às 08:02 Facebook

CEO diz que comprador de um pacote imobiliário com grande desconto não é anónimo, apesar de estar sediado nas ilhas Caimão.

Venda de imóveis "com grande desconto", sendo o comprador um fundo sediado num paraíso fiscal (ilhas Caimão), financiado pelo próprio banco e tendo este sido compensado pelo Fundo de Resolução. O Novo Banco (NB) está na berlinda, tendo o tema até sido focado no debate do estado da nação de sexta-feira, levando o primeiro-ministro a pedir à PGR que suspenda as vendas de imobiliário do NB até estar concluída a auditoria da Deloitte. A procuradoria está "a analisar a carta" de António Costa. O JN/Dinheiro Vivo sabe, porém, que não há, neste momento, operações de venda de ativos no mercado. Mas é natural que venham a ser constituídas novas carteiras para alienar até ao fim do plano de recuperação do banco, cujo prazo se prolonga até ao final do ano que vem.