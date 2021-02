Novo Banco nega despedimento de 1500 trabalhadores

JN/Agências Hoje às 17:42 Facebook

O Novo Banco nega os 1500 despedimentos antecipados pela Comissão de Trabalhadores, afirmando que as reduções anuais irão acontecer em linha com as de 2020, de cerca de 250 trabalhadores.

"O Novo Banco desmente os números divulgados" pela Comissão de Trabalhadores esta quarta-feira no Parlamento, disse fonte oficial da instituição financeira em resposta à agência Lusa.

A mesma fonte adiantou ainda que "o Novo Banco prevê uma redução média para os próximos três anos em linha com a redução anual que se tem vindo a concretizar, designadamente em 2020", detalhando que, no último ano, saíram cerca de 250 trabalhadores da instituição, o que eleva o total de trabalhadores que saíram para cerca de 870 nos últimos três anos.

Até setembro do ano passado, o banco reduziu a sua força de trabalho em 201 trabalhadores face a dezembro de 2019, ano em que perdeu 227 trabalhadores face ao anterior, sendo que em 2018 já tinha perdido 392 em relação a 2017, de acordo com os relatórios e contas e apresentações de resultados do Novo Banco.