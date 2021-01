Novo Citroën C4 aposta na diferença e também anda a eletricidade

Reis Pinto Hoje às 16:44 Facebook

A Citroën acaba de substituir o seu popular modelo C4 Cactus por um inovador modelo, que retoma a denominação C4, disponível com motores térmicos e uma versão elétrica que é parte integrante da ofensiva de eletrificação da marca francesa.

Apesar de se tratar de uma berlina, o C4 tem uma posição de condução mais elevada, que o aproxima bastante de um SUV, formato de carroçaria cada vez mais apreciado. Esteticamente, está a meio caminho entre um SUV e um coupé e tem (atente-se nas fotos) uma forte presença em estrada.

O modelo estreia uma nova plataforma, a CMP (Common Modular Platform), que permite acomodar as diferentes motorizações e a versão elétrica, denominada ë-C4, proporcionando também maior espaço interior.

A Citroën continua a fazer jus ao lendário conforto dos seus modelos, adotando a suspensão com batentes hidráulicos, que já experimentámos noutros modelos da marca e que se mostra exímia a absorver todas as irregularidades da estrada.

Mas os modelos da Citroën também se caracterizaram por uma estética diferenciadora e este C4 vai sobressair no meio do trânsito, embora o interior, que tem alguns belos apontamentos de design, seja algo mais conservador.

Onde a marca não poupou esforços foi no conteúdo tecnológico do modelo, quer no que diz respeito aos sistemas de segurança ativa e passiva, como ao infoentretenimento e à conectividade.

À frente do condutor, o painel de instrumentos digital sem moldura é complementado por um head-up display de grandes dimensões, permitindo que o condutor se concentre na estrada. Ao centro, o monitor tátil de 10 polegadas reúne os comandos do automóvel e está associado a um botão rotativo cromado, decorado com os tradicionais "chevrons" da Citroën.

A consola integra também o comando do travão de estacionamento elétrico e o seletor dos modos de condução, que inclui diferentes modos de condução nas versões com caixa automática: Eco, Normal e Sport.

Para reforçar o conforto térmico, os C4 têm para-brisas e volante aquecidos, bancos aquecidos, à frente e atrás, climatização automática bizona, com comandos físicos no painel central e digitais no monitor tátil e saídas de ventilação na parte traseira da consola central para os passageiros que viajam atrás.

O novo modelo da marca francesa disponibiliza 20 tecnologias de última geração, incluindo Active Safety Brake, que deteta e analisa os obstáculos, fixos ou móveis, peões ou veículos, travando automaticamente o automóvel, mesmo de noite, o Alerta de Risco de Colisão e Pós-Colisão Safety Brake (sistema alerta o condutor, a partir dos 30 km/h, de que o seu veículo poderá colidir com o veículo que o precede, uma ação que ocorre pouco antes da intervenção da travagem automática),um sistema de vigilância de ângulo morto, alerta ativo de Transposição Involuntária de Faixa ou o regulador de velocidade adaptativo com função Stop & Go.

Destaque para o Highway Driver Assist, um dispositivo de condução semiautónoma de nível 2 que combina o Regulador de Velocidade Adaptativo com função Stop & Go e o alerta ativo de Transposição Involuntária de Faixa, entregando ao veículo o controlo da velocidade ou da trajetória.

O condutor pode, desta forma, delegar parcialmente a condução, devendo, obviamente, manter-se concentrado na estrada e manter as mãos no volante, de acordo com a legislação em vigor. O condutor pode, a qualquer momento, retomar a condução.



Conetividade

O monitor tátil de 10 polegadas, que também permite o reconhecimento vocal, permite fazer a parametrização do veículo, aceder ao sistema multimédia, ao telemóvel, à climatização e à navegação.

O novo C4 dispõe de ConnectedCAM Citroën, que consiste numa câmara integrada na zona inferior do espelho retrovisor interior, utilizando tecnologia full HD e GPS. A câmara permite gravar uma foto ou vídeo do ambiente em frente do veículo, sendo os dados gravados no cartão de memória integrado de 16 GB.

Graças a uma ligação Wi-Fi, os dados da câmara podem ser transferidos para um smartphone e, em seguida, transferir o conteúdo por e-mail ou para as redes sociais. A ConnectedCAM Citroën filma continuamente a estrada à frente do para-brisas, gravando automaticamente imagens de vídeo na eventualidade de um acidente.

O Connect Nav disponível nos novos C4 é um sistema de navegação conectada 3D de última geração, associado a serviços ligados à Internet como o TomTom Traffic. Permite o acesso a informações de trânsito em tempo real, localização e preços de postos de combustível e parques de estacionamento, informações meteorológicas e busca local de pontos de interesse.

Por último, o Connect Play, com função Mirror Screen, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, permite desfrutar das apps do smartphone no monitor central.

Para carregar os dispositivos móveis existem quatro fichas USB: duas na parte inferior da consola central (uma tipo A e uma tipo C), e duas na parte traseira da consola central (uma tipo A e uma tipo C).



Motorizações

Os novos ë-C4 e o C4 oferecem três tipos de motorizações: gasolina;u diesel de última geração Euro 6d e 100% elétrico.

Os motores a gasolina PureTech oferecem potências entre os 100 e os 155 cavalos e as Diesel BlueHDi debitam 110 e 130 cavalos.

O elétrico tem 136 cv (100 kW) Automático com uma autonomia de 350 km no ciclo WLTP, e está disponível nas versões Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack. A marca oferece aos clientes particulares de uma Wallbox monofásica 7,4 kW.

Esta motorização tem um binário de 260 Nm, disponível instantaneamente, acelerando dos 0 aos 100 km/h em 9,7 segundos, no modo Sport, e tem velocidade máxima de 150 km/h.

A bateria do motor elétrico com capacidade de 50 kWh, é do tipo Alta Tensão 400 V Li-Ion (iões de lítio). O ë-C4 - 100% dispõe de uma função Brake para aumentar a desaceleração sem tocar no pedal de travão, que aumenta a autonomia ao permitir recuperar a energia disponível durante as fases de travagem e de desaceleração, carregando parcialmente a bateria.



Tempo de carregamento

Num posto de carregamento público, com a ajuda de um carregador 100 kW de carregamento rápido, a bateria carrega ao ritmo de 10 km/min, carregando 80% da carga em 30 minutos.

Em casa, numa Wall Box 32 A, adquirida ou alugada, o carregamento da bateria é acelerado e feito em 7.30 horas com corrente monofásica, ou em cinco horas com corrente trifásica e carregador opcional 11 kW.

Também em casa a bateria carrega em 15 horas numa tomada de 16 A do tipo Green'up Legrand, e em mais de 24 horas numa tomada doméstica normal (standard).

A garantia para a bateria é de 8 anos ou 160 mil quilómetros para 70% da sua capacidade de carregamento.



Números

O C4 mede 4,36 metros, tendo 2,9 metros de largura com os retrovisores abertos e 1,52 metros de altura. A distância entre eixos é de 2,67 metros e a bagageira tem uma capacidade de 380 litros.

No que diz respeito aos preços, o ë-C4 está disponível a partir dos 37.607 euros, valor que no C4 térmico se inicia nos 23.607 euros (a gasolina) e nos 27.707 euros (Diesel). Beneficiando das vantagens fiscais em vigor, os ë-C4 estão disponíveis para as empresas a partir de 30.575 euros.