Novo furgão elétrico da Mercedes com autonomia alargada

JN Hoje às 11:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A Mercedes apresentou, na zona do Porto, o seu novo furgão elétrico eVito, que tem agora uma autonomia de até 314 quilómetros. Aceita, ainda, carregamentos rápidos, podendo demorar 35 minutos a ir dos 10 aos 80% de carga das baterias.

O eVito Furgão, apresentado pela Sociedade Comercial C. Santos, viu a sua autonomia aumentar em 70% face à versão anterior, que tinha bateria de 35 kWh, o que lhe permitia uma autonomia de até 150 quilómetros O renovado modelo monta bateria de 60 kWh, o que significa uma autonomia de 242 a 314 quilómetros (WLTP).

O novo modelo está preparado para o carregamento rápido através de corrente contínua (CC) e graças a uma potência de carregamento padrão de no máximo 50 kW (opcionalmente de 80 kW), o eVito pode ser carregado de 10 a 80% numa estação de carregamento rápido DC em cerca de 50 (com carregador de 50 kW, de série) ou 35 minutos (com o carregador de 110 kW, opcional). Mantém-se, além disso, o carregamento a 11 kW (cerca de 6,5 horas para o carregamento de zero a 100%).

PUB

A unidade motriz permanece inalterada, designadamente o motor elétrico de 85 kW, bem como a capacidade de carga,, que é a mesma das variantes a combustão, oferecendo até 6,6 m3 de volume de carga.

O novo eVito está disponível em 5,14 e 5,37 metros. Aversão standard é proposta por 53 257 euros (com IVA) e a variante longe por 54 856 euros (com IVA).

Gama completa

Para a Mercedes, a autonomia do novo eVito aumenta bastante o leque de frotas que podem ter num veículo zero emissões..

"Este modelo junta-se a uma completa gama de veículos elétricos Mercedes-Benz Vans, tais como eSprinter Furgão, eVito Tourer e EQV. Em breve, esta gama ficará ainda mais completa, com eCitan e EQT", afirmou Patrícia Almeida, coordenadora de veículos comerciais ligeiros da Sociedade Comercial C. Santos.