Novo hipercarro da Aston Martin custa três milhões de euros

O hipercarro da Aston Martin, o Valkyrie AMR Pro, desenvolvido a partir do carro projetado para vencer as 24 Horas de Le Mans, vai começar a ser entregue aos clientes no último trimestre deste ano. Terá mais de mil cavalos, apenas poderá ser usado em circuito e a marca só vai fabricar 40 exemplares, a um preço que rondará os três milhões de euros.

O Valkyrie AMR Pro tem o chassi e a aerodinâmica otimizados para corrida e a marca espera que, com o seu design e desempenho livres das restrições das regras de corrida, as capacidades do AMR Pro excedem as do carro projetado para desafiar a vitória absoluta nas 24 Horas de Le Mans.

O projeto inicial foi desenvolvido em conjunto pela Aston Martin, Adrian Newey, Red Bull Advanced Technologies (RBAT) e o parceiro de engenharia Multimatic, com o objetivo de vencer as 24 Horas de Le Mans na nova classe Hypercar e e esteve na génese do Valkyrie AMR Pro.

Aston Martin diz que o Valkyrie ANR Pro é mais rápido que um áõrmula 1 Foto: DR

Utiliza uma versão exclusiva do chassi Valkyrie, que é 380 mm mais longo na distância entre eixos, 96 mm mais largo na frente e 115 mm na parte traseira, tendo um pacote aerodinâmico agressivo que permite ter duas vezes mais de downforce do que o carro de estrada, alcançando uma aceleração lateral de mais de 3G.

O carro monta uma versão modificada do motor V12 de aspiração natural de 6,5 litros, construído pela Cosworth, que atinge as 11 mil rpm, a desenvolver mais de 1.000 cavalos. Com uma eficiência aerodinâmica que excede os regulamentos do Hipercarro de Le Mans, a marca promete um desempenho em pista próximo ao de um carro de Fórmula 1.

O CEO da Aston Martin, Tobias Moers referiu que "todo o programa Aston Martin Valkyrie foi uma aventura extraordinária na engenharia. Como uma expressão da paixão e experiência que pode ser encontrada dentro da Aston Martin e seus parceiros técnicos mais próximos, Valkyrie AMR Pro é um projeto incomparável, uma verdadeira versão "sem regras" somente pista.O Valkyrie AMR Pro é a prova do compromisso da Aston Martin com o desempenho puro e esse DNA de desempenho ficará evidente em nosso futuro portfólio de produtos ".

O clientes terão a oportunidade de participar de uma experiência de dia de pista numa seleção de Circuitos FIA em todo o mundo. A experiência incluirá acesso à pista e pit lane, suporte da equipe do Aston Martin Valkyrie Instructor, bem como corrida exclusiva da FIA e um jantar VIP oferecido.

Os dias de corrida estarão abertos a todos os clientes Aston Martin Valkyrie, junto com uma seleção de experiências Art of Living, dirigindo algumas das estradas mais desafiadoras e dinâmicas um pouco por todo o Mundo.

Todos os carros terão volante à esquerda, com uma produção de 40 exemplares, mais dois protótipos.