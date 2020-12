Novo Hyundai i20 chega em janeiro ao mercado português

Reis Pinto Hoje às 19:04 Facebook

"Sensuous Sportiness" é como a Hyundai define a sua nova linguagem estilística. E para a estrear escolheu um dos modelos que mais vende, o i20, apresentado esta semana e que já chegou às concessões.

O novo design dá ao i20 um caráter elegante, mas ao mesmo tempo dinâmico, e realçamos a bem conseguida parte traseira e a lateral, com uma linha arrojada e um design único do pilar C. No interior, que apresenta melhores quotas de habitabilidade, sobressaem as lâminas horizontais que cobrem o painel de instrumentos.

O 120 está disponível com apenas dois motores a gasolina, sendo que, na entrada de gama encontramos o 1.2 Mpi, de quatro cilindros, 84 cavalos de potência e caixa de cinco velocidade. A velocidade máxima é de 173 km/h e a marca anuncia consumos entre os 5,7 e os 6,4l/100km.

Segue-se o 1.0-TGDi, de três cilindros e 100 cavalos de potência, servido por um caixa manual de seis velocidade ou uma caixa de dupla embraiagem (DCT) de sete relações. Atinge os 188 ou 185 km/h (com caixa manual ou DCT, respetivamente) apresenta consumos entre os 5,7 e os 7 l/100km.

Equipamento de segurança

O novo modelo da marca coreana está dotado com alguns equipamentos de segurança que ainda não estão muito generalizados em modelos do segmento em que se insere, o B.

Dispõe, por exemplo, do Sistema de Informação da Velocidade Máxima (ISLA), que alerta o condutor, através de alertas sonoros e visuais, quando está a exceder o limite de velocidade. Quando combinado com o sistema manual de limite de velocidade pode até adaptar a velocidade autonomamente.

Presentes ainda o Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA), a Travagem Autónoma de Emergência (FCA), que também deteta peões, o Alerta de Fadiga do Condutor (DAW), que funciona em conjunto com o Alerta de Arranque do Veículo Dianteiro (LVDA), que avisa o condutor quando o veículo da frente se começa a mover e o Assistente de Estacionamento (PA), que permite um parqueamento semiautónomo.

Por último, temos o Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA), que deteta quer os veículos que se aproximam, quer os que circulam no mesmo sentido, à noite, na frente do veículo, alternando entre máximos e médios. Sempre que não são detetados veículos, o sistema automaticamente reativa os faróis de máximos, otimizando o alcance da visão do condutor.

Dimensões

Graças ao aumento de largura e uma distância entre eixos aumentada, o novo i20 proporciona mais espaço para os passageiros da segunda fila de bancos, que têm mais 88mm de espaço para as pernas e mais 40mm de espaço para os ombros face à geração anterior.

O espaço da bagageira foi aumentado em mais 25 litros, oferecendo 352 litros com os bancos para cima, e 1.165 litros com eles rebatidos. Adicionalmente, a linha de cintura descaída proporciona aos condutores uma visibilidade aumentada.

Mede 4,04 metros de comprimento, 1,77 de largura, 1,45 de altura e 2,58 de distância entre eixos e oferece 355 litros de capacidade na bagageira.

Disponível como um hatchback de cinco portas, o Novo Hyundai i20 permite uma lotação máxima de cinco pessoas.

O novo i20 custa entre os 17.133 euros (1.2 MPi Comfort) e os 20.653 euros (1.0 T-GDi Style Plus) e oferece sete anos de garantia.