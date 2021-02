Novo Hyundai i30 aposta no Diesel eletrificado

Reis Pinto Hoje às 15:32 Facebook

Chegou a Portugal o novo Hyundai i30, renovado esteticamente, com mais conteúdos tecnológicos e um motor a Diesel que recorre à tecnologia de Mild Hybrid (hibridização ligeira). Pela primeira vez na marca, a desportiva N Line está presente em todos os formatos de carroçaria.

A grelha mais larga tem agora um padrão tridimensional acentuado, uma solução estética semelhante à do novo Hyundai Tucson, e os novos grupos óticos, mais estreitos, podem vir equipados com Full LED (na versão N Line) e as novas luzes de circulação diurna em LED apresentam um formato em "V".

Na traseira, o ponto de destaque do i30 de cinco portas é o para-choques com um novo design, desenvolvido para melhorar o desempenho aerodinâmico. Os grupos óticos, quando disponíveis em LED conferem um efeito simétrico entre a dianteira e traseira.

A marca coreana disponibiliza três carroçarias (Hatchback, de dois volumes, o Fastback, de três volumes e a carrinha), dois motores (1.0 T-GDI, a gasolina, e o Diesel 1.6 Mild Hybrid) e caixas de velocidade manuais de seis velocidades e de dupla embraiagem (DCT) de sete relações. Refira-se que o Fastback apenas está disponível com o motor tricilíndrico a gasolina.

O motor 1.0 T-GDI a gasolina tem 120 CV e vai estar disponível com as duas caixas de velocidade e o motor a diesel 1.6 CRDi de 136 CV, equipado com a tecnologia mild hybrid 48V, está disponível com a caixa DCT e uma caixa manual inteligente (iMT) de 6 velocidades.

A iMT desacopla o motor de combustão quando o condutor deixa de carregar no pedal do acelerador, permitindo uma maior economia de combustível.

Interior

O interior do i30 está cada vez mais próximo das referências Premium, quer no que diz respeito à qualidade dos materiais como à solidez da montagem, uma garantia de muitos quilómetros sem ruídos parasitas no habitáculo. O desenho sofreu poucas alterações e os mais atentos notarão novas grelhas de ventilação.

As quotas interiores mantêm-se intactas proporcionando viagens desafogadas para quatro passageiros (o quinto vai sempre um pouco mais apertado). O volume da bagageira varia entre os 395, 450 e os 602 litros (Hatchback, Fastback e carrinha respetivamente).

Em estrada, num breve contacto dinâmico com o novo modelo da Hyundai, sobressai a solidez do conjunto, o conforto e a forma como a suspensão absorve as irregularidades do pavimento. O motor da unidade de teste era o1.0 T-GDI que, com quatro pessoas a bordo, deu boa conta do recado, sendo impossível, pela brevidade do ensaio, avaliar os consumos.

Mais tecnologia

A maior evolução do novo i30 deu-se no conteúdo tecnológico, destacando-se o pacote de segurança avançada Hyundai SmartSense.

Engloba, por exemplo, o Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKAS), o alerta de arranque do veículo dianteiro (LVDA), que avisa o condutor quando o veículo à sua frente começa a avançar nos casos em que há um atraso na reação, por exemplo, nos semáforos.

De igual modo, o Sistema de Travagem Autónoma de Emergência (FCA) foi melhorado e deteta ciclistas na estrada e o i30 está agora equipado com sistema FCA com função de deteção de peões, Alerta de Fadiga do Condutor (DAW), Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA) e Sistema de Informação da Velocidade Máxima (ISLW).

Destaque, ainda, para o novo painel de instrumentos digital de 7 polegadas e o sistema de navegação com ecrã tátil de 10,25 polegadas, que é compatível com os protocolos Android Auto e Apple Car Play.

Pela primeira vez, o i30 está equipado com todas as funcionalidades da tecnologia Bluelink Hyundai, que oferece uma ampla gama de serviços de conectividade para automóveis através de uma aplicação para telemóvel. O cliente que opte pelo sistema de navegação recebe uma assinatura gratuita de cinco anos do sistema Bluelink e dos serviços Hyundai LIVE (trânsito em tempo real, estações de serviço, locais de estacionamento com preços, informações meteorológicas e reconhecimento de voz online.

O Bluelink possibilita a localização do veículo, os condutores podem, à distância, fechar e abrir a sua viatura e ver o estado do veículo, procurar por Pontos de Interesse locais e enviar os resultados para a navegação do veículo, ser notificado do alarme do veículo e receber um relatório de diagnóstico (por exemplo, pressão dos pneus e airbags).

Os preços (com campanha de financiamento) começam nos 18.481,45 euros (motor 1.0 T-GDI) e vão até aos 32.110,84 euros (carrinha N Line, Mild Hybrid e DCT).