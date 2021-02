Novo Kauai aposta em linhas mais desportivas

Reis Pinto Hoje às 12:01 Facebook

A Hyundai acaba de lançar em Portugal a nova versão do seu bem-sucedido Kauai, um SUV compacto que chegou ao mercado em 2017 e já vendeu, na Europa, 228 mil unidades, das quais 5.800 em Portugal. Destaque para uma nova motorização diesel Mild Hybrid.

As diferenças estéticas, não sendo profundas, são suficientes para conferir ao modelo linhas mais desportivas, com uma nova grelha e o símbolo da marca colocado agora no centro do capot.

A lateral do modelo mantém uma aparência musculada, embora acentuando a silhueta desportiva, e, na traseira, novos grupos óticos apresentam uma aparência alongada na horizontal, refletindo a assinatura de luz única presente na dianteira.

O novo para-choques traseiro é construído com um material contrastante e o Kauai tem jantes de liga leve de 18" com um design atualizado.

Interior remodelado

No interior surge outra das novidades do modelo, que é o painel de instrumentos digital de 10,25", visto pela primeira vez no Novo Hyundai i20, estando disponível como opção o sistema de navegação com ecrã 10,25"" com novas funções de conectividade.

O ecrã tátil vem com a função de divisão de ecrã e múltiplas ligações Bluetooth e com a mais recente atualização do sistema Bluelink, que inclui Perfis de Utilizador, Navegação até ao destino, Definição da Rota, Informação de serviço de estacionamento em tempo real, entre outros. Refere a Hyundai que a "Navegação até ao destino" "ajuda os condutores a continuar a viagem até ao destino final, mesmo após o veículo ter sido estacionado, usando a função de Realidade Aumentada ou o Google Maps".

A Definição da Rota é um sistema de navegação baseado na cloud da Hyundai, assegurando uma previsão de trânsito e de hora de chegada mais precisa.

Por outro lado, "a informação de serviço de estacionamento em tempo real fornece ao utilizador informações em tempo real sobre a localização e o preço dos lugares de estacionamento disponíveis nas proximidades", sublinha a Hyundai.

Segurança

O Kauai tem disponível de série diversos elementos fundamentais para segurança do condutor e dos passageiros, de que são exemplos o alerta de arranque do veículo dianteiro (LVDA), que sinaliza ao condutor quando o veículo à frente começa a avançar e este não reaja com a rapidez necessária.

Outra função que a marca atualizou é a Travagem Autónoma de Emergência (FCA), agora com deteção de peões e ciclistas, e o alerta de passageiros nos bancos traseiros (RSA), que alerta o condutor se alguém ou alguma coisa estiver no banco de trás quando este sai do veículo.

O Sistema de Informação da Velocidade Máxima (ISLW) a câmara dianteira para determinar o limite de velocidade, mostrando-o no painel de instrumentos.

Motorização

No que diz respeito aos motores, a marca coreana simplificou a escolha dos clientes, aos disponibilizar apenas duas unidades: a 1.0 T-GDI (gasolina); e a 1.6 CRDi (Diesel). Esta última está equipado com tecnologia mild hybrid 48V (trata-se de um sistema elétrico de 48v, que assiste o motor de combustão interna em arranque e aceleração, disponibilizando até 12kW de potência adicional, o que permite reduzir o esforço despendido pelo motor de combustão).

Esta tecnologia está disponível com uma caixa automática de dupla embraiagem de sete velocidades (7DCT) ou transmissão manual inteligente de seis velocidades (6iMT). Aa caixa desacopla o motor da transmissão depois de o condutor soltar o acelerador, poupando combustível, uma vez que o motor se pode desligar e o veículo entra em modo coasting, ou seja, vai deslizando com a inércia. O motor volta a trabalhar na mesma mudança assim que o condutor aciona o pedal do travão ou do acelerador, graças à potência fornecida pelo Mild Hybrid Starter Generator.

O motor a gasolina, que debita 120 cavalos de potência está equipado com uma caixa manual de seis velocidades. As suspensões e as barras estabilizadoras do novo Kauai foram igualmente atualizadas, oferecendo agora mais conforto e uma condução mais suave mas sem prejudicar o caráter desportivo do modelo.

Um aspeto que foi percetível num breve ensaio dinâmico do Kauai, que decorreu em dia de chuva forte. Apreciamos o conforto do SUV coreana e a segurança que o seu comportamento incute, mesmo sem nunca termos chegado a experimentar andamentos mais vivos.

O bem-estar a bordo é um dado adquirido, e apreciamos a relativa simplicidade da consola central, com uma ergonomia bem estudada.

Aliás, não podemos deixar de referir a solução da Hyundai para o volante de boa pega que, ao ter apenas dois braços, permite uma visão livre de obstáculos do painel de instrumentos.

No tocante aos consumos, a marca anuncia gastos entre o 7 e os 5,1 l/100 km para o modelo a gasolina e os 5,6 e os 4,4 na versão Diesel.

Os preços vão dos 21.500 euros (1.0 T-GDi Premium) aos 30.75 euros (1.6 CRDi 48V Premium + Pack Plus)