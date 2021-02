Novo Mercedes C eletrificado diz adeus à caixa de velocidades manual

Reis Pinto Hoje às 12:19 Facebook

A Mercedes renovou a sua popular Classe C, aproximando-a esteticamente do topo de gama S, e apostando na eletrificação, seja através do Mild Hybrid ou de híbridos plug-in (disponíveis mais tarde). Esta renovação trouxe o fim do descapotável, do coupé e da caixa de velocidades manual.

Tratando-se de um dos modelos de maior sucesso da marca alemã (a geração que agora sai de cena foi lançada em 2014 e vendeu mais 2,5 milhões de exemplares em todo o Mundo), a Mercedes não poupou esforços na renovação da gama, que é a primeira série de modelos da Mercedes-Benz a ser totalmente eletrificada graças a um motor de arranque/alternador integrado e a um sistema elétrico de bordo de 48 V ou à tecnologia híbrida plug-in, que tem uma autonomia elétrica de cerca de 100 quilómetros, a maior no segmento.

Para mais tarde ficará a introdução de um modelo intermédio, com a filosofia do CLK, mas encaixado entre as classe C e E.

No novo C estão disponíveis apenas versões de motores de quatro cilindros da atual família de motores modulares da Mercedes-Benz e caixa de velocidade automática, a 9G-Tronic. Além da sobrealimentação, os motores diesel e a gasolina integram agora um motor de arranque/alternador (ISG) para a assistência inteligente em condições de baixa rotação, como num modelo híbrido suave de segunda geração.

O ISG utiliza um sistema elétrico de bordo de 48 V que permite, segundo a marca, "utilização de funções como a circulação em roda livre, potência suplementar ou recuperação de energia, e permite também uma significativa redução do consumo de combustível".

As versões Diesel usam o novo motor OM 654 M que, além do ISG, também utilizam um compressor elétrico do sistema de ar condicionado. Este passa a ser o quatro cilindros Diesel mais potente do Mundo, podendo atingir os 265 cavalos, mais a potência suplementar de 20 cavalos graças ao sistema EQ Boost.

A aposta renovada da Mercedes nos motores a gasóleo passou pela introdução de inúmeros sistemas para o tratamento dos gases de escape, como sejam um catalisador de NOx instalado junto ao motor para a redução dos óxidos de azoto, um DPF (filtro de partículas diesel com revestimento especial para reduzir também a quantidade de óxidos de azoto) e dois catalisadores SCR (redução catalítica seletiva com válvula reguladora da quantidade de injeção de AdBlue®), um dos quais, adicional, na secção inferior do chassis do veículo.

As variantes híbridas plug-in de quarta geração estarão disponíveis brevemente após o lançamento de mercado do modelo. Com uma potência elétrica de (129 CV) e uma autonomia elétrica de cerca de 100 quilómetros (WLTP), o Classe C plug-in será utilizado em modo totalmente elétrico em muitos casos e durante muitos dias sem que seja necessário ligar o motor de combustão. A gasolina é utilizada a versão mais moderna de dois litros do motor de quatro cilindros M 254, com uma potência total que pode atingir os 313 CV.

Equipamento

O interior do novo Classe C replica o ambiente do topo de gama S, nomeadamente com um monitor tátil central de 11,9 polegadas, que está colocado verticalmente e onde são disponibilizados controlos das funções do veículo. Tal como o tablier, o ecrã encontra-se ligeiramente orientado para o condutor.

O novo modelo está equipado com a segunda geração do MBUX (Mercedes-Benz User Experience), cujo hardware e software foram atualizados.

Com a função MBUX Smart Home, o Classe C torna-se agora um centro de controlo móvel da residência, comunicando com os sensores e atuadores através da rede WLAN, tornando a residência cada vez mais inteligente e comunicativa, podendo monitorizar e controlar remotamente a temperatura, as luzes, os estores e os aparelhos elétricos e sensores de movimento e interruptores fim-de-curso nas janelas informam o utilizador sobre possíveis intrusos ou quaisquer movimentações de pessoas na residência.

De série, o C está ainda equipado com faróis LED High Performance e, em opção, com Digital Light que permite utilizar funções totalmente novas, por exemplo, a projeção de marcas auxiliares ou sinais de aviso na estrada em frente ao veículo.

Em cada farol, o sistema integra um módulo de iluminação com três LEDs de elevada potência, cuja luz é refractada e direcionada por 1.3 milhões de microespelhos.

As câmaras de bordo e os vários sensores detetam outros utentes da via, enquanto os processadores avaliam os dados e os mapas de navegação digitais em milissegundos e fornecem sinais de comando aos faróis para adaptar idealmente a distribuição de luz em todas as situações, sem encandear os restantes utentes da via e ainda funções inovadoras com segurança adicional.

Por exemplo, o Digital Light projeta duas linhas-guia quando o veículo deteta obras rodoviárias, permitindo delinear aproximadamente a largura do veículo.

A tecnologia inteligente destaca os pedestres em zonas de perigo com a função projetor e clarifica a posição dos mesmos com pontos de direção projetados. Os condutores que circulem em sentido contrário em vias reservadas a veículos motorizados ou vias de sentido único são avisados através de um símbolo, o mesmo que é apresentado antes de semáforos vermelhos ou sinais de Stop.

O novo C pode ainda dispor, em opção do eixo traseiro direcional e com relação de transmissão mais direta da direção dianteira. O ângulo da direção no eixo traseiro pode atingir até 2.5 graus, reduzindo o diâmetro de viragem em 43 centímetros para 10.64 metros, que é atingido com apenas 2.1 voltas ao do volante.

A uma velocidade inferior a 60 km/h, as rodas traseiras são direcionadas no sentido oposto ao das rodas dianteiras - e até 2.5° no sentido oposto ao do ângulo do eixo dianteiro durante as manobras de estacionamento.



Medidas

Com um comprimento de 4751 mm e uma largura de 1820 mm, as dimensões das variantes Limo e Station são superiores quando comparadas com as das variantes do modelo antecessor. A distância entre eixos aumentou 25 mm para 2865 mm.

A capacidade do compartimento de bagagens da variante Station é 30 litros superior em relação à do modelo antecessor, tendo agora uma capacidade de 490 a 1510 litros.

Outras melhorias: a altura do compartimento de bagagens até à cobertura retrátil (bem como o comprimento do compartimento de bagagens) foi aumentada em relação ao modelo antecessor e a embaladeira do compartimento de bagagens está posicionada a uma altura ligeiramente inferior.

O posicionamento da bateria no veículo permitiu eliminar o degrau na bagageira e desta forma é possível agora utilizar a função de abertura de carga do compartimento de bagagens no interior do habitáculo e criar um fundo praticamente plano.

Os modelos Limousine e Station serão lançados em simultâneo, podendo ser encomendados a partir de março e com chegada prevista aos concessionários no verão deste ano. Ainda não foram anunciados os preços do novo C.