Novo Mercedes EQA com autonomia de 426 quilómetros

O novo Mercedes EQA, a versão elétrica do GLA, já está à venda em Portugal. Tem uma autonomia de 426 quilómetros e está disponível a partir dos 53.750 euros.

Novo EQA tem uma autonomia de 426 quilómetros Foto: DR

O SUV, apresentado no Porto pela Sociedade Comercial C. Santos, está disponível, para já, apenas na versão 250, com uma potência de 190 cv (140kW), uma aceleração dos zero aos 100 km/h em 8,9 segundos e uma velocidade máxima de 160 km/h (limitada eletronicamente).

O novo modelo, "irmão" do bem-sucedido GLA, tem a grelha frontal em "painel preto" com estrela central, que é uma referência da marca Mercedes-EQ. Outro elemento de design distintivo do mundo dos modelos elétricos do fabricante alemão é a faixa de luz contínua nas secções dianteira e traseira do veículo.

Realce para as jantes de liga leve de duas ou três cores exclusivas do modelo, que estão disponíveis com dimensões de até 20 polegadas. Em algumas versões, podem ter revestimento na cor ouro rosado ou azul.

Autonomia

​​​​​​​​​​​Os assistentes inteligentes apoiam o condutor em vários domínios, por exemplo, no que diz respeito à prevenção de acidentes, à estratégia de funcionamento preditiva e à navegação com função a Electric Intelligence.

A bateria de iões de lítio, que se encontra instalada num elemento estrutural na secção inferior do chassis do veículo, tem uma capacidade de armazenamento de energia de 66,5 kWh. A autonomia é de 426 quilómetros (de acordo com o ciclo de teste WLTP) e o consumo em ciclo combinado é de 17,7 kWh/100 km (também WLTP).

Segundo a marca, os tempos de carregamento variam entre as 5h45 numa wallbox ou num posto de carregamento público (corrente AC com uma potência de pelo menos 11 kW, com intensidade de corrente de 16 A por fase) e os 30 minutos para uma carga de 10% a 80% num posto de carregamento rápido de corrente DC com uma tensão de rede de 400 V e uma intensidade de corrente de pelo menos 300 A. Este carregamento ultra-rápido permite recuperar em 30 minutos mais de 300 km.

Quota de eletrificados em alta

Os eletrificados (conhecidos internamente como xEV) representaram quase 40% das vendas Mercedes-Benz da Sociedade Comercial C. Santos em 2020, com um rácio de 1,8% de totalmente elétricos (EQC, de que houve poucas unidades disponíveis para entrega) e 38% de modelos híbridos plug-in.

De acordo com as projeções da marca, e com o crescimento previsto da gama de elétricos (o EQA marca o arranque de uma série de seis novos modelos EQ a lançar até ao próximo ano) e híbridos plug-in (as versões PHEV dos novos Classe S e Classe C terão autonomia 100% elétrica de 100 km), a expectativa é que a importância dos modelos xEV continue a aumentar este ano e no próximo.

Nas contas totais da Mercedes-Benz, em Portugal (todas as concessões e não apenas a Sociedade Comercial C. Santos), a marca alcançou, no mês passado, a segunda posição no mercado nacional, com um crescimento de 1,5% face ao período homólogo do ano passado.

Destaque ainda para a performance da marca da estrela no segmento de xEV, tendo vendido 522 unidades no mês passado (1283 no acumulado do trimestre), o que corresponde a 43,1% do total das vendas Mercedes-Benz em Portugal.