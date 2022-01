Novo Mercedes EQB: um elétrico para sete

Hoje às 15:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A Mercedes continua a alargar a sua gama de viaturas elétricas, desta feita com o novo EQB, a variante 100% elétrica do GLB que pode transportar até sete passageiros e tem uma autonomia anunciada de 423 quilómetros.

O Mercedes EQB irá estar em portas abertas no showroom da Boavista da Sociedade Comercial C. Santos entre esta sexta-feira e amanhã sábado (dia 29), entre as 10 às 19 horas. Trata-se do quarto modelo 100% elétrico da Mercedes-Benz e a ofensiva de lançamentos vai manter-se. Ainda no primeiro semestre chegará o EQE e, no final do ano, será a vez do EQS SUV.

Com possibilidade (opcional) de transportar até sete ocupantes, o EQB integra a típica grelha de painel preto da Mercedes-EQ com estrela central. Outro elemento de design distintivo do mundo dos modelos elétricos da marca é a contínua faixa de luz nas secções dianteira e traseira.

Espaço

Com 4684 mm de comprimento, 1834 mm de largura, 1667 mm de altura e uma distância entre eixos de 2829 mm, o EQB destaca-se pelo espaço a bordo. Os dois bancos na terceira fila podem ser utilizados por passageiros com altura até 1,65 m e também permitem a instalação de cadeiras de crianças.

O compartimento de bagagens tem um piso plano e é espaçoso: o volume do compartimento de bagagens vai de 495 a 1710 litros ou de 465 a 11620 litros (capacidades das versões de cinco e de sete lugares, respetivamente.

Autonomia

PUB

A primeira versão a chegar ao mercado é a EQB 350 4MATIC, de 215 kW (292 cavalos) e 520 Nm de binário. Com este propulsor, o modelo, de quatro rodas motrizes, atinge os 100 km/h em 6,2 segundos, com uma velocidade máxima (limitada eletronicamente) de 160 km/h.

O EQB tem bateria de 66,5 kWh e oferece uma autonomia de até 432 km (consumos WLTP de 19,2 kWh). Pode ser carregado em 5h45 (de 10% a 100%) numa wallbox ou num posto de carregamento público (corrente AC com uma potência de 11 kW) ou 32 minutos (de 10% a 80%) num posto de carregamento rápido (corrente DC de 100 kW).

O EQB 350 4MATIC está disponível a partir de 64 950 euros. O equipamento de série inclui faróis LED de alto desempenho, câmara de marcha-atrás, sistema multimédia MBUX, navegação em disco rígido, rádio digital e portão traseiro EASY-PACK.

O EQB terá, mais tarde, versão 250 (duas rodas motrizes), com 190 cv.