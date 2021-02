Novo Nissan Qashqai diz adeus ao Diesel e aposta na eletrificação

Reis Pinto Hoje às 16:01 Facebook

A terceira geração do Nissan Qashqai foi apresentada esta quinta-feira e conta como grandes novidades a versão e-Power, que recorre a um motor a gasolina exclusivamente para carregar as baterias, movendo-se apenas a energia elétrica e o fim das versões a Diesel. Já pode ser encomendado.

O best-seller da Nissan (com mais de três milhões de unidade vendidas desde o seu lançamento, em 2007) foi renovado no estúdio de estilo europeu da Nissan em Londres e, mantendo-se facilmente identificável com o modelo que substitui, tem inegáveis traços do novo Juke, unificando assim a imagem da marca.

O Qashqai surge mais musculado, com a característica grelha V-Motion, o "tejadilho flutuante" e, pela primeira na história do modelo, pode receber jantes de liga leve de 20 polegadas. A distância entre eixos aumentou 20mm (2666), para um comprimento total com mais 35mm (4425 mm). Também cresceu 25mm em altura (1635mm) e a largura aumentou 32mm (1838 mm), um crescimento geral que lhe confere uma presença ainda mais marcante na estrada.

O novo Qashqai estará disponível com um motor 1.3 DiG-T a gasolina equipado com tecnologia mild-hybrid, e dois níveis de potência (138 e 156 cavalos), e surge com uma inédita versão e-POWER, que recorre a um motor de 1.5 de 154 cavalos para carregar a bateria que alimenta um motor elétrico de 188 cavalos. Trata-se de uma solução que tem sido raramente usada na indústria automóvel e que "permite que o sistema funcione sempre com autonomia ideal, resultando em eficiência de combustível superior e emissões de CO2 mais baixas em comparação com um motor de combustão interna tradicional", diz a Nissan.

Aproveitando a grande experiência acumulada com o elétrico Leaf, o Qashqai conta ainda com o e-Pedal, que permite arrancar, acelerar e desacelerar apenas com o pedal do acelerador.

"Os clientes exigem, e com todo o direito, automóveis mais eficientes, mas pretendem também uma experiência de condução agradável. Os automóveis elétricos oferecem a maior satisfação em termos de sensações de condução e os seus condutores adoram o binário instantâneo e a aceleração contínua que proporcionam. Ao adotar a tração por motor 100% elétrico da tecnologia e-POWER no novo Qashqai, os clientes podem desfrutar dos benefícios da condução de um automóvel elétrico, sem se preocuparem com a autonomia ou o acesso a uma estrutura de carregamento", afirma Marco Fioravanti, Vice-presidente de Planeamento de Produto na Nissan Automotive Europe.

Modos de tração

O Qashqai é comercializado nas variantes de tração dianteira, tração as quatro rodas, com transmissão manual de 6 velocidades ou a nova Xtronic. Graças à nova plataforma CMF-C, o Qashqai possui uma suspensão MacPherson na frente.

Para os modelos com tração às duas rodas e jantes até 19 polegadas, a suspensão traseira é por eixo de torção. Já as versões com jantes de 20 polegadas e tração às quatro rodas estarão equipadas com um sistema multi-link na traseira.

A transmissão às rodas dianteiras está disponível nas versões de 138CV e 156CV, enquanto a 4WD apenas estará disponível em modelos Xtronic de 156CV. O novo sistema de controlo 4WD e modo de seleção de condução é intuitivo e inteligente, adaptando-se às condições externas com cinco modos de condução: Standard, ECO, Sport, Snow e Off-Road.

Segundo a Nissan, em caso de qualquer deslizamento das rodas, o tempo de ação do sistema 4WD foi reduzido num fator de cinco, para cerca de 0,2 segundos.



Assistência ao condutor

O modelo nipónico está equipado com a nova geração da assistência ao condutor ProPILOT com Navi-link, que está apenas disponível com transmissão Xtronic.

O sistema é capaz de acelerar e travar o veículo durante a deslocação numa única faixa em autoestrada. Consegue acelerar o veículo até alcançar uma velocidade de cruzeiro predefinida e travar até aos 0km/h em situações de trânsito tipo "pqra-arranca". O sistema será capaz de retomar automaticamente caso o veículo se encontre parado durante menos de três segundos e o trânsito à frente do automóvel se comece a movimentar.

O ProPILOT é capaz de adaptar a velocidade de acordo com circunstâncias externas adicionais. Por exemplo, quando entramos numa zona de limite de velocidade inferior numa autoestrada, o sistema lê os sinais de trânsito e abrandando o automóvel até uma velocidade adequada sem intervenção do condutor.

O sistema dispõe de muitas outras funcionalidades, como corrigir a direção para evitar uma manobra de mudança de faixa caso se encontre algum veículo na zona de ângulo morto ou um alerta quando exista risco de contacto com um objeto na lateral do automóvel.

O Qashqai dispõe ainda de um airbag central, entre os dois bancos dianteiros, evitando que os ocupantes embatam um no outro em caso de um impacto lateral.

Faróis inteligentes

Para o novo Qashqai, os engenheiros da Nissan desenvolveram um sistema de faróis que adapta a forma do feixe luminoso de acordo com as condições da estrada e dos outros utentes da via.

O feixe de cada farol divide-se em 12 segmentos que desativam e ativam seletivamente aquando da deteção de um veículo em direção oposta, permitindo projetar um feixe mais brilhante e amplo, mas em mudança constante para não encandear os outros utentes da estrada.

Por outro lado, o novo modelo da Nissan tem um sistema de infotentretenimento que inclui a integração simplificada de smartphones, Wi-Fi no automóvel para até sete dispositivos e a NissanConnect Services, uma aplicação dedicada com a qual o proprietário pode interagir e monitorizar remotamente o seu automóvel.

Através da aplicação estão disponíveis funções de controlo do automóvel à distância como a atuação da buzina e das luzes e o bloqueio e desbloqueio das portas. Podem também ser definidos alertas inteligentes incluindo a velocidade limite, horas de utilização e zona de condução, com notificações na aplicação caso o automóvel exceda os parâmetros definidos.

A conectividade estende-se a todos os ocupantes com a caixa da consola a oferecer agora ligações de carregamento por USB dianteiras e traseiras, com portas USB-A e USB-C.

O novo Qashqai estará disponível em 11 cores de carroçaria com cinco combinações de dois tons, criando 16 variações diferentes, para que os clientes possam dar o seu toque pessoal ao seu novo Qashqai.

Os primeiros exemplares serão entregues no verão e já pode ser encomendada a versão Premier Edition, disponível com o motor 1.3 DIG-T e com preços a começar nos 33.600 euros.