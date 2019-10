Novo Peugeot 208: quando a (boa) forma se junta ao conteúdo   

Reis Pinto Hoje às 17:21 Facebook

A Peugeot acaba de apresentar, em Portugal, o seu novo 208, um automóvel crucial para as vendas da marca e que apresenta uma estética bastante diferenciadora, que se ama ou detesta, três motores térmicos (gasolina e diesel) e uma inédita versão elétrica, o e-208, que estará à venda no próximo ano, mas que o JN já pôde conduzir.

A apresentação internacional decorreu na zona da Comporta, em Troia, onde chegámos após atravessar a serra da Arrábida ao volante da versão 1.2 PureTech de 130 cavalos de potência. Um traçado sinuoso onde ficaram bem patentes as qualidades dinâmicas do 208.

Mas começando pelo exterior, a Peugeot transpôs para o seu modelo do segmento B, o mais representativo em toda a Europa, toda a linguagem estilística que começou nos 3008 e 5008 e que depois foi afinada no 508, um carro que faz virar cabeças por onde passa, tão acertado é o seu desenho.

Este 208 "bebe" desta já longa linhagem e rompe em absoluto com o anterior modelo. A assinatura luminosa da frente, com as luzes diurnas em forma de garra, são uma forte imagem de marca e facilmente reconhecíveis quando as vemos no retrovisor. A traseira tem uma banda negra a toda a largura que, não sendo um golpe de génio, porque já aplicada noutros modelos, contribui para uma poderosa secção traseira.

É fácil gostar deste 208 à primeira vista, um sentimento que se solidifica quando passamos para o interior, com uma evolução do i-cokpit da Peugeot, neste caso, e dependendo da versão, com informações fornecidas em 3D. O design muito bem conseguido, os materiais empregues e a montagem vão dar seguramente dores de cabeça à concorrência (ou aos compradores) e o espaço é suficiente para quatro adultos viajarem à vontade, enquanto a bagageira tem uma capacidade de 310 litros.

Continuamos a não gostar da colocação do volante, recortado em cima e em baixo, uma imposição do i-cokpit, que não se adapta bem a todas as estaturas. Após diversos regulações, chegamos a uma posição de condução de compromisso. Não conseguimos ver uma nesga da parte inferior do painel de instrumentos mas, na verdade, as informações mais importantes ficam sempre visíveis. Com o passar dos quilómetros e a vivacidade dos 130 cavalos do modelo que primeiro ensaiamos quase nos esquecemos daquele pormenor.

Segurança em alta

Utilizando uma nova plataforma, a CMP (Common Modular Platform) o 208 é 30 quilos mais leve que o seu antecessor e está repleto de sistemas de segurança mais comuns em segmentos superiores. A lista é grande (e sempre dependente do nível de equipamento escolhido) e entre os 11 equipamentos disponíveis podemos salientar a ajuda à manutenção na faixa de rodagem, travagem automática de emergência com deteção de peões e ciclistas ou o alerta de risco de colisão.

Após termos experimentado a versão de 130 cavalos, gostamos do o equilíbrio que oferece a de 100 cavalos, mais barata cerca de 1400 euros. Mas se, na realidade, o preço não for problema e gostar de um pouco mais de vivacidade na condução, deve optar pelo motor mais potente, apenas disponíveis com uma boa caixa automática de oito velocidades.

A versão menos potente está longe de ser desagradável em cidade, mas mostra limitações em autoestrada ou perante subidas mais acentuadas. A seu favor está o preço, 16.700 euros na versão Like.

Bom elétrico

Mas com este 208 a Peugeot aposta em simplificar a escolha do cliente. Apenas dois motores térmicos (1.2 a gasolina e 1.5 BlueHDi a gasóleo) e um elétrico, três níveis de potência nos gasolina (75, 100 e 130 cavalos) e um no diesel (100 cavalos) e 136 cavalos para o elétrico.

O e-208 é a grande novidade da Peugeot. Com 136 cavalos de potência e 260 Nm de binário, apresenta acelerações vigorosas, um comportamento um pouco menos vivo (fruto do acréscimo de 300 quilos em relação às versões térmicas), sendo ligeiramente menos confortável. Reclama uma autonomia de 340 quilómetros e as suas baterias, de 50 Kw/h, podem ser carregadas nos supercarregadores. Ou seja, em 30 minutos atingem 80% da sua capacidade.

Num curto trajeto de 40 quilómetros, pois há ainda aspetos de software a limar e as viaturas disponíveis eram de pré-série, arrancámos para o nosso turno de condução com uma autonomia indicada de 190 quilómetros e, apesar de alguns exageros, regressamos com o computador a indicar 160 km até à recarga, o que diz bem da capacidade de regeneração deste 208.

A marca assinala que o e-208 demora 16 horas a carregar numa tomada doméstica, um valor que baixa para as 5.15 horas em modo trifásico ou 7.30 horas em modo monifásico com uma wallbox, que a Peugeot oferece nesta fase de lançamento.

Entre outras vantagens para os compradores do elétricos, destaque-se a garantia de oito anos ou 160 mil quilómetros para as baterias e um certificado de capacidade da bateria, que facilita a revenda do automóvel. A marca oferece, ainda, descontos especiais no aluguer de veículos com motores térmicos.

Os preços do novo 208 começam nos 16.700 euros (1.2 Puretech 75 cavalos) e vão até aos 26.550 euros do 1.5 BlueHDi GT Line. O e-208 custa entre os 32.150 e os 37.650 euros.