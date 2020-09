Novo Peugeot 3008: em "leão" que ganha também se mexe

Reis Pinto Hoje às 17:56 Facebook

A Peugeot apresentou, esta terça-feira, o seu novo 3008, uma renovação estética do seu bem sucedido SUV, e que chegará aos stands no final deste ano. Destaque para as variantes híbridas Plug-in.

Desde o seu lançamento, em 2016, já foram vendidos na Europa 800 mil unidades do 3008, daí que o modelo tenha sido esteticamente modernizado o suficiente para se distinguir do anterior, mas mantendo as linhas que contríbuiram para o sucesso do modelo que vem substituir e adotando a nova linguagem estética da marca, estreada no Peugeot 208.

Assim, a marca francesa aposta numa frente redesenhada, novas luzes traseiras Full LED, novas cores de carroçaria, uma opção inédita "Black Pack" e motores híbridos plug-in, com tração às duas ou quatro rodas, e motores térmicos, a gasolina ou gasõleo. As potências variam entre os 130 e os 300 cavalos, esta última disponível na versão Hybrid 300 e-EAT8, que também tem tração às quatro rodas, assegurada por um motor elétrico no eixo posterior.

Pormenores

Nos níveis GT / GT Pack, os projetores Full LED oferecem um visual ainda mais evoluído graças à extensão da assinatura de luz e à função de iluminação em curva (EVS) que otimiza a visibilidade até aos 90 km/h.

Os faróis de nevoeiro são substituídos pela função "Foggy Mode", integrada nos projetores, que acende as luzes de médios com uma intensidade reduzida aquando da ativação das luzes de nevoeiro traseiras.

Atrás as çluzes adotam, igualmente, a tecnologia Full LED (incluindo a luz de marcha-atrás), exibindo as "garras" 3D, e piscas progressivos.

As óticas estão revestidas de um vidro transparente fumado, que permite ampliar a faixa preta para ambas as extremidades do automóvel, ampliando visualmente a traseira.

No nível GT Pack aparecem novas jantes de alumínio de 19 polegadas "São Francisco".

A nova opção "Black Pack", disponível apenas nos níveis de acabamento GT e GT Pack, oferece uma grelha / leão "Dark Chrome", monogramas 3008/ GT / Peugeot em preto acetinado, embelezadores dos guarda-lamas dianteiros em preto brilhante, barras de tejadilho em preto acetinado, embelezadores do tejadilho em preto brilhante, spoiler e rebordo do para-choques traseiro em preto brilhante e jantes de 19 polegadas "Washington" Black Pack específicas em Preto Onyx e verniz Preto Mist, entre outros pormenores.

Também o i-Cockpit® evoluiu, com um cluster digital de 12,3 polegadas, totalmente parametrizável e personalizável, que possui uma lâmina digital com tecnologia "Normally Black", um novo ecrã tátil de 10 polegadas, sete teclas do tipo piano, que permitem acesso direto e às principais funções de conforto, como o rádio, climatização ou a navegação 3D. As versões híbridas plug-in têm uma tecla adicional específica, que permite o acesso ao menu das funções elétricas.

Tecnologia

O novo Peugeot 3008 dispõe de um sistema de visão noturna, que permite a deteção de seres vivos na frente do veículo à noite ou em zonas de visibilidade reduzida até 200 a 250 m, controlo de velocidade adaptativo com Stop and Go (caixa automática EAT8), que adiciona o re-arranque automático do veículo se a paragem for inferior a 3 segundos e a ajuda à manutenção do veículo na faixa de rodagem, que exige ao condutor que mantenha as mãos no volante.

Está ainda disponível a travagem automática de emergência de última geração (deteta peões e ciclistas, de dia e de noite, dos 5 aos 140 km/h, dependendo da versão) exibindo alerta de risco de colisão e o reconhecimento alargado dos sinais de trânsito (Stop, sentido proibida, proibição de ultrapassagens, etc.).

Está ainda disponível de série, a integração do smartphone no ecrã central graças à compatibilidade do sistema MirrorScreen, incluindo os protocolos de conexão Apple CarPlay™ e Android Auto™. Para a recarga dos dispositivos, para além do carregamento sem fios para smartphones, o modelo contempla uma entrada USB na primeira fila de bancos e duas novas entradas USB na segunda fila.

Técnica

A Peugot mantém as duas motorizações Híbridas Plug-in, sendo que a mais potente, a Hybrid 300 cv e-EAT8, dispõe de quatro rodas motrizes (4WD), emite a partir de 29 g/km de C02 e tem 59 quilómetros de autonomia 100% elétrica (segundo o protocolo WLTP).

Resulta da associação entre um motor PureTech de 200 cv (147 kW) e dois motores elétricos, um na frente, de 110 cv (81 kW) acoplado à caixa de velocidades automática e-EAT8, e o segundo posicionado sobre o trem traseiro, desenvolvendo 112 cv (83 kW).

O modo 4WD permite uma motricidade melhorada sobre estradas ou terrenos difíceis, sendo a energia distribuída eletrónica e uniformemente pelas quatro rodas do veículo.

A Hybrid 225 cv e-EAT8 emite a partir de 30 g/km de C02 e assegura 56 quilómetros de autonomia 100% elétrica (segundo o protocolo WLTP). Tem um motor PureTech de 180 cv (132 kW) e um motor elétrico de 110 cv (80 kW), acoplado a uma caixa automática de oito velocidades.

Segundo a marca, os tempos de recarga estimados são os seguintes: 1.45 horas a partir de uma Wall Box 7,4 kW; quatro horas se utilizada uma tomada reforçada (16A); e sete horas usando uma tomada standard (8A).

A bateria tem uma garantia de 8 anos ou 160 mil quilómetros para 70% da sua capacidade de carga.

A gasolina estão disponíveis os motores tricilindrícos de 1.2 litros e 130 cavalos de potência (caixa manual de seis relações ou automática, de oito). A oferta a Diesel socorre-se do motor 1,5l, com a mesma potência e caixas de velocidades das versões a gasolina.

Ainda não são conhecidos os preços do novo SUV.