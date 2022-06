Novo Skoda Fabia chega com mais espaço e menor consumo

Reis Pinto Hoje às 14:00 Facebook

A quarta geração do Škod, Fabia já chegou ao mercado nacional. Mais comprido, largo e com maior distância entre eixos, está disponível em três níveis de equipamento, dois motores e três níveis de potência. "Destaca-se não só por apresentar um novo design, mais emocional e capaz de gerar paixão, mas igualmente por uma enorme evolução do seu comportamento dinâmico devido à utilização da já conhecida plataforma MQB A0", referiu, ao JN, Luís Mateus, Diretor-Geral da Škoda.

O Fabia mede agora 4.10 metros, tem uma distância entre eixos de 2,56 m e a largura aumentou 48 mm, para 1,78 m, proporcionando mais espaço para os passageiros e uma maior bagageira, que atinge os 380 litros e chega aos 1190 com os bancos traseiros rebatidos.

Características que fazem dele um modelo procurado por "famílias jovens que não abdicam do espaço e da segurança (o Fabia tem até nove airbags e sete sistemas de assistência à condução) mas igualmente por clientes singulares que procuram uma viatura dinâmica para as suas deslocações diárias", sublinha Luís Mateus.

Está disponível em nove cores, incluindo as novas tonalidades de pintura metalizada Phoenix Orange e Graphite Grey, sendo que o cinza grafite metalizado e o Magic Black com efeito pérola também podem ser escolhidos como pinturas contrastantes para o tejadilho, capas dos retrovisores e jantes de liga leve. A moldura da grelha também pode ser encomendada em cinzento grafite e um teto de vidro panorâmico está disponível em opção.

O arranque da comercialização faz-se com os níveis de acabamento Ambition e Style, bem como uma exclusiva First Edition. Mais tarde chegará a variante desportiva Monte Carlo.

Três motores a gasolina, da nova geração EVO do Grupo Volkswagen, animam o Fabia, oferecendo potências entre de 80, 95 e 110 cavalos. A marca sublinha que, graças à aerodinâmica, com um coeficiente de valor Cx de 0,28, e ao depósito de combustível de 50 litros, a autonomia ultrapassa os 900 quilómetros no ciclo WLTP.

Técnica

A Škoda instalou condutas de arrefecimento na entrada de ar inferior do para-choques dianteiro do veículo. Para melhorar a aerodinâmica, as lâminas ativamente reguláveis ​​fecham automaticamente quando há pouca necessidade de arrefecimento. Segundo a marca, isso permite numa economia de combustível de até 0,2 l aos 100 km quando se circula a uma velocidade constante de 120 km/h, o que significa que o Fabia emite até cinco gramas a menos de CO2/km ao circular com as condutas fechadas.

Para permitir um alto nível de arrefecimento, ou para acondicionar paragens de curta duração, o sistema abre as condutas para que a quantidade máxima de ar possa fluir. Para reduzir ainda mais o arrasto, um spoiler de tejadilho maior e aletas laterais otimizam o fluxo de ar na parte traseira.

Na frente, o ar é conduzido através de aberturas no para-choques, conhecidas como "Air Curtains" (Cortinas de Ar), de forma particularmente aerodinâmica junto à parte lateral da carroçaria e das rodas. Um total de 12 painéis cobrem uma parte maior da parte inferior da carroçaria, especialmente nas áreas que são cruciais para a aerodinâmica, como o compartimento do motor e os eixos.

A frente do Fabia é caracterizada por faróis estreitos, que se estendem até uma grelha hexagonal. Os médios, máximos, e as luzes diurnas apresentam tecnologia LED de série, enquanto os faróis full-LED opcionais oferecem luzes de médios e máximos com maior intensidade de luz, bem como funções de iluminação em curva e adaptáveis. As cristalinas luzes traseiras bem desenhadas também estão disponíveis numa variante totalmente em LED, em opção.

Motorizações

Há uma escolha de quatro motores a gasolina da geração EVO, todos 1.0 e três cilindros, com as potências a variarem entre os 80 e os 110 cv. Pela primeira vez, o Fabia pode ter um depósito de combustível de 50 litros, permitindo percorrer mais de 900 quilómetros no ciclo WLTP.

Um chassis desportivo 15 mm mais baixo, com suspensão mais rígida, é outra opção, assim como o pacote Rough-Road, que oferece mais 15 mm de distância ao solo.

Todos os motores oferecidos estão em conformidade com a norma de emissões Euro 6d. Nas potências até 95 cv (70 kW) está equipado com uma caixa manual de 5 velocidades. Para o 1.0 TSI de 110 cv (81 kW) há uma escolha entre uma caixa manual de seis velocidades e uma transmissão DSG de sete velocidades.

Os motores MPI operam de acordo com o ciclo de combustão Atkinson, no qual as válvulas de admissão fecham apenas durante o curso de compressão do pistão. Isso leva parte da mistura de combustível de volta ao coletor de admissão, o que reduz a taxa de compressão efetiva, enquanto mantém uma alta taxa de compressão de 12:1. Como resultado, o motor consome menos combustível e, portanto, é mais eficiente.

Destaque para os dois motores TSI de injeção direta, que apresentam camisas de cilindro com revestimento de plasma. A camada fina revestida a pó mede apenas 150 μm (0,15 mm) e substitui as camisas de cilindro de ferro fundido, reduzindo o atrito interno nos três cilindros e, consequentemente, o consumo de combustível e as emissões.

Através de uma melhor distribuição e dissipação de calor na câmara de combustão, também diminui a carga térmica no motor. Os motores operam no ciclo Miller de baixo consumo de combustível e com alta pressão de injeção de 350 bar. No ciclo Miller, as válvulas de admissão permanecem abertas por mais tempo durante o curso de compressão, o que reduz a perda de bombeamento e melhora a eficiência térmica. O turbocompressor apresenta geometria variável, que produz mais binário numa faixa mais ampla de rotações do motor e emissões mais baixas.

Segurança

O Fabia inclui sistemas de assistência como o Travel Assist (Assistência em Viagem), Park Assist (Assistència no Estacionamento), Lane Assist (Manutenção na Faixa de Rodagem), Traffic Sign Recognition (Reconhecimento de sinais de trânsito) ou o Front Assist (com Proteção Preditiva de Peões e Ciclistas) entre outros.

O Travel Assist (que é opcional) incorpora vários sistemas para fornecer suporte automático com direção longitudinal e lateral, sendo ativado com o toque de um botão. Usando "Hands-on Detect" (deteção prática), o Travel Assist verifica em intervalos regulares se o condutor está a tocar o volante de forma constante. Além do Adaptive Cruise Control (ACC), o Travel Assist também inclui o Lane Assist e o Traffic Sign Recognition.

Conetividade

A gama traz a estreia de um painel de instrumentos digital opcional e os sistemas de infoentretenimento que dispõem de ligação permanente à internet.. Com um eSIM integrado, o carro está sempre online e permite o acesso a rádio na internet, serviços móveis online do Škoda Connect e as apps de infoentretenimento mais recentes. O maior ecrã sensível ao toque mede 9,2 polegadas e o painel de instrumentos digitais de 10,25 polegadas oferece cinco opções diferentes de exibição. Amundsen, o sistema de última geração, pode ser operado por controlo de gestos e através do assistente de voz digital Laura.

Destaque-se que o Fabia pode ser encomendado, pela primeira vez na gama, com um painel de instrumentos digital. O condutor pode configurar o ecrã de acordo com as suas necessidades, escolhendo entre até cinco layouts base.

Isso inclui o Classic, que se baseia no estilo de instrumentos redondos analógicos, bem como os Modern, Reduced e Extended, e ainda, como parte do pacote opcional Dynamics, o Sport, em que o conta-rotações ocupa lugar destaque. O painel de instrumentos digitais - ou Virtual Cockpit - pode exibir o mapa, incluindo um close-up de cruzamentos, logotipos de estações de rádio, capas de álbuns de música e fotos do perfil do utilizador, entre outras coisas. De série, o o modelo é proposto com um painel de instrumentos analógico e um ecrã de informações de 3,5 polegadas.

Soluções inteligentes

A soluções Simply Clever (simplesmente inteligente) há muito que fazem parte do ADN da Skoda e chegam agora ao Fabia e visam facilitar o dia do condutor e passageiros.

É o caso do novo clip para um cartão de crédito ou bilhete de estacionamento e um elástico como porta-canetas que mantêm tudo arrumado no compartimento de armazenamento da consola central.

Existe um porta-copos removível entre os bancos dianteiros, em opção, ou uma caixa (que só precisa ser colocada entre a consola central e os bancos traseiros) no túnel de transmissão, que oferece aos passageiros do banco de trás uma solução inteligente de armazenamento para pequenos objetos.

Há ainda um compartimento flexível de armazenamento para a bagageira, que economiza espaço por estar localizado na parede lateral, e pode ser puxado para proteger os objetos a transportar. A quinta solução em estreia é o tapa-sol, disponível como acessório do teto panorâmico opcional. Quando não está em utilização, dobra-se para um terço do seu tamanho e pode ser armazenado sob a tampa da bagageira.

Outra solução Simply Clever é a porta USB-C no espelho retrovisor, que está disponível como uma opção para o nível de acabamento Style. Pode ser usada para alimentar uma câmara de painel, por exemplo, sem um cabo pendurado obstruindo a visão do condutor.

Outra novidade neste familiar, além do encosto dobrável do banco do passageiro dianteiro, é uma bolsa de armazenamento multifuncional que se encaixa abaixo da tampa do porta-luvas. Isso converte um espaço que normalmente não era usado numa área de armazenamento perfeita para casacos e pode acomodar artigos com peso até 3,5 quilos. Os bolsos de armazenamento de smartphone nos encostos dos bancos dianteiros também fazem a sua estreia no Fabia.

Conforto

O Fabia pode ser encomendado com algumas soluções de conforto que antes eram reservadas para veículos de um segmento superior, incluindo um para-brisas aquecido para uma visão desobstruída e maior segurança no inverno, e um volante de couro aquecido, com dois raios. Um volante desportivo de três raios é outro extra, com patilhas de mudança opcionais para a transmissão DSG.

Por outro lado, este é o primeiro Fabia que pode ser encomendado com ar condicionado Climatronic de duas zonas, incluindo saídas de ar adicionais na parte traseira da Jumbo Box, para manter arrefecida a zona dos passageiros.

Quando equipado com este sistema de ar condicionado opcional, a consola central possui dois botões giratórios para permitir que a temperatura seja regulada separadamente para ambos os lados do veículo. Todas as funções do sistema são fáceis de operar através de apenas oito botões.

Com uma distância entre eixos 94 mm mais comprida que a do seu antecessor, o novo modelo oferece mais espaço para os passageiros, especialmente na parte traseira. Aliás, com 2,56 metros, ultrapassa mesmo a distância entre eixos da primeira geração Octavia, lançada em 1996.

O novo Fabia tem preços que vão dos 19.272 aos 25.483 euros.