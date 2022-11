Novo smart#1: um elétrico que obriga a dar pisca

R.P. Hoje às 12:13 Facebook

O novo smart #1 chega a Portugal no primeiro semestre do próximo ano, e a primeira unidade foi vendida na Maia. Fruto de uma joint-venture entre a Mercedes-Benz Group e a Geely Holding, este SUV tem autonomias que oscilam entre os 400 e os 440 quilómetros. E obriga a dar pisca, gesto sem o qual dificilmente conseguimos girar o volante...

O smart #1 tem design da Mercedes-Benz e a plataforma SEA da Geely e surge bem equipado desde a versão de entrada, limitando ao máximo opcionais e simplificando a escolha do cliente.

O que vem de série é, por exemplo, o sistema que impede girar o volante quando não é acionado o pisca. Pode ser desligado, mas é uma boa notícia para os mais distraídos e são tantos nas nossas estradas...

Dispõe de controlo de cruzeiro adaptativo, sistema de manutenção ativa da faixa de rodagem, assistência no ângulo morto, assistência na auto-estrada e no engarrafamento e assistência no estacionamento automático.

Com cinco lugares, um comprimento de 4,27 metros e uma distância entre eixos de 2,750 metros o smart#1 tem uma bagageira que pode oferecer entre 273 e 411 litros (o banco traseiro desliza 13 centímetros), a que se junta um pequeno espaço de 15 litros sob o capot.

A tração é traseira e conta com um motor de 272 cv e 323 Nm de binário, atingindo uma a velocidade máxima (auto-limitada) de 180 km/h e os 100 km/h são atingidos em 6,7 segundos.

A bateria tem 66 kWh de capacidade, proporcionando uma autonomia WLTP (acrónimo de Procedimento Mundial Harmonizado de Teste de Veículos) entre 420 e 440 km. Pode ser carregado com potências até 150 kW em DC (o que permite ir de 10% a 80% em 30 minutos) e 22 kW em AC (menos de três horas para recuperar os mesmos 10% a 80%).

Desportivo

O smart #1 BRABUS faz jus ao nome. É um tração integral, com um motor adicional no eixo da frente que eleva a potência para 428 cv e o binário para 543 Nm. O resultado são os 3,9 segundos para ir dos 0 aos 100 km/h, mantendo a velocidade máxima e uma autonomia de 400 quilómetros com apenas uma carga.

O smart #1 está disponível na muito equipada versão de lançamento, na linha Pro+ e na linha Premium, além da versão BRABUS. Câmara 360 graus com sensores de estacionamento, conectividade alargada para ambos os ecrãs interiores, jantes de 19 polegadas e controlo climático automático de duas zonas são de série logo na versão Pro+.

Os preços da linha Pro+ começam nos 40 950 euros, a linha Premium inicia-se nos 44 450 euros e a edição de lançamento custa 45 750 euros. Por fim, o smart #1 BRABUS custa 48 450 euros.

A Sociedade Comercial C. Santos vendeu a primeira unidade em Portugal, a André Mourão, um empresário na área da distribuição de gás e combustíveis, sendo que o outro sócio da empresa formalizou também, horas depois, a sua encomenda. "É um modelo novo, que despertou grande curiosidade no mercado, pelo que fiquei satisfeito com a encomenda", referiu André Mourão.

Para Sandra Alves, da equipa de vendas daquele concessionário, "é um motivo de orgulho termos intervindo no processo da primeira encomenda para o nosso país".