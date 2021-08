Novo Tesla Y chega a Portugal ainda este mês

Reis Pinto Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo Tesla Y, um SUV elétrico de tamanho médio, está a chegar a Portugal. As primeiras entregas estão previstas para este mês de agosto e o modelo poderá ser visto na loja da marca em Belas, arredores de Lisboa.

O modelo, que irá estar disponível noutras localizações Tesla em Portugal no início do próximo mês, tem uma autonomia anunciada de 507 quilómetros em ciclo WLTP (World Wide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure ou Procedimento de Teste Global Harmonizado para Veículos Ligeiros) na sua versão Long Range, com dois motores e tração integral.

Esta versão, que custa a partir de 65 mil euros, acelera dos zero aos 100 km/h em 5 segundos e tem uma velocidade máxima de 217 km/h.

A versão Perfomance, que gasta 3,7 segundos para ir dos zero aos 100 km/ e atinge os 214 km/h, tem uma autonomia estimada de 480 quilómetros e custa 71 mil euros, estando disponível apenas no início do próximo ano.

A marca destaca o tejadilho panorâmico de vidro do novo modelo e a capacidade de carga, que pode superar os 2100 litros de espaço total com os bancos traseiros totalmente rebatidos e a terceira fila de bancos opcional, que eleva a capacidade para sete lugares, mas ainda sem data para ser comercializada.