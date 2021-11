Número de passageiros nos aeroportos duplica para 3,6 milhões em setembro

JN/Agências Hoje às 12:54 Facebook

Os aeroportos portugueses registaram um movimento de 3,6 milhões de passageiros em setembro, mais 95,8% face a igual mês do ano passado, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No que respeita ao movimento de carga e correio, este totalizou 16,8 mil toneladas no mês de setembro, o que representou uma subida de 35% em termos homólogos.

No entanto, o movimento de passageiros diminuiu 39,3% e o movimento de carga e correio caiu 5,2% em setembro deste ano, quando comparando idêntico mês de 2019, segundo o INE.

Nos primeiros nove meses deste ano, observou-se um aumento de 3,6% no movimento de passageiros nos aeroportos nacionais face ao igual período do ano anterior, contra uma queda de 67,3% no período homólogo em 2020 e um aumento de 6,9% no mesmo período de 2019.

O INE refere ainda que comparando com o mesmo período de 2019 a queda foi de 66,1%.

Até setembro, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguindo-se, com um volume de passageiros significativo, mas mais reduzido, o Reino Unido e a Alemanha.

Em termos de passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais no mês de setembro, o INE revela que 76,9% corresponderam a tráfego internacional (76,0% no período homólogo), sendo na sua maioria são provenientes dos aeroportos do continente europeu (67,6%).

Quanto aos passageiros embarcados, 77,4% corresponderam a tráfego internacional (78,7% no período homólogo), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (70%).

No mês de setembro, por seu turno, aterraram nos aeroportos nacionais 15,8 mil aeronaves em voos comerciais, transportando 3,6 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos), sendo que foram movimentadas 16,8 mil toneladas de carga e correio, o que corresponde a aumentos homólogos de 46,4%, 95,8% e 35%, pela mesma ordem.

No caso de se comparar com setembro de 2019, registou-se uma queda de 27,0% no número de aeronaves aterradas, um recuo de 39,3% nos passageiros movimentados e uma quebra de 5,2% no movimento de carga e correio (-25,0%, -39,9% e -5,2% em agosto de 2021 face ao mesmo mês de 2019, respetivamente).

Nos primeiros nove meses deste ano, o aeroporto de Lisboa movimentou 44,9% do total de passageiros (7,1 milhões), o que correspondeu a uma queda homóloga de 8,8%.

No sentido inverso, o aeroporto de Faro registou até setembro um aumento de 14,5% no movimento de passageiros (2,1 milhões), apesar do valor se encontrar ainda distante do observado no mesmo período em 2019 (7,4 milhões de passageiros e uma queda de 71,8%), assinala o INE.