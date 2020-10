JN Hoje às 13:05 Facebook

São várias as medidas que transitam do Orçamento do Estado em vigor para a proposta do Orçamento do Estado para 2021.

Ou porque não foram implementadas a tempo de ser executadas ainda este ano. Ou porque não avançaram, sequer, de todo, como o caso da "raspadinha" para financiar a recuperação do património cultural. Ou ainda porque essas medidas só terão efeitos práticos a partir do próximo ano, como é o caso da descida do IVA na eletricidade.